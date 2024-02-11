كواليس الاستقرار على إقامة نهائي كأس مصر في السعودية

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس الاستقرار بشكل نهائي على إقامة مباراة نهائي كأس مصر، التي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك في السعودية، خلال شهر مارس المقبل.

وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت: "السعودية ستستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم الـ8 من مارس المقبل، واتحاد الكرة المصري سيحصل على 2 مليون دولار مقابل إقامتها هناك".

وأضاف: "متوقع بالطبع أجواء احتفالية كبيرة وحضور جماهيري ضخم بالتأكيد، والبطل سيحصل على 400 ألف دولار والوصيف 200 ألف".