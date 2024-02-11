كواليس الاستقرار على إقامة نهائي كأس مصر في السعودية
كشفت تقارير إعلامية عن كواليس الاستقرار بشكل نهائي على إقامة مباراة نهائي كأس مصر، التي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك في السعودية، خلال شهر مارس المقبل.
وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت: "السعودية ستستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم الـ8 من مارس المقبل، واتحاد الكرة المصري سيحصل على 2 مليون دولار مقابل إقامتها هناك".
وأضاف: "متوقع بالطبع أجواء احتفالية كبيرة وحضور جماهيري ضخم بالتأكيد، والبطل سيحصل على 400 ألف دولار والوصيف 200 ألف".
وتابع: "كان ثمة فكرة وتفاوض أن تقام هذه المباراة في العراق، ولكن في النهاية تم الاستقرار على إقامتها في السعودية".
وبلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على إنبي 3-0.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.