تقرير: نادي النصر يقيد ماني في البطولة العربية

ويخوض النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين أولى مبارياته بالبطولة في وقت لاحق اليوم، أمام منافسه المحلي الشباب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.

وانضم ماني من ليفربول لبايرن ميونخ الصيف الماضي، ويرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى يونيو 2025.

وفي موسمه الأول مع بايرن ميونخ، سجل ماني 12 هدفًا وصنع 6 في 38 مباراة.

ولم تكن الفترة التي قضاها في ألمانيا ناجحة، بعد ستة مواسم، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول (2018/19).