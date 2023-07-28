تقرير: نادي النصر يقيد ماني في البطولة العربية
قالت صحيفة "الرياضية السعودية، إن نادي النصر قيد المهاجم السنغالي ساديو لاعب بايرن ميونخ في قائمته المشاركة في البطولة العربية للأندية.
وأضافت الصحيفة، أن النصر اتخذ هذه الخطوة تحسبًا للتعاقد مع ماني، خاصة أن كل فريق يحق له ضم 35 لاعبًا في قائمته شرط ألّا يشارك أي لاعب إلا بعد تسجيله في الاتحاد المحلي.
ودخل ماني في مفاوضات مع النصر وتقارب الطرفان بشكل كبير خلال معسكر الفريق الأخير في اليابان.
ويخوض النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين أولى مبارياته بالبطولة في وقت لاحق اليوم، أمام منافسه المحلي الشباب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.
وانضم ماني من ليفربول لبايرن ميونخ الصيف الماضي، ويرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى يونيو 2025.
وفي موسمه الأول مع بايرن ميونخ، سجل ماني 12 هدفًا وصنع 6 في 38 مباراة.
ولم تكن الفترة التي قضاها في ألمانيا ناجحة، بعد ستة مواسم، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول (2018/19).
وفي حالة إتمام الصفقة، سينضم ماني إلى كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس سيكو فوفانا في النصر.
ماني ينتقد الصحفيين
وقبل أيام انتقد ساديو ماني وسائل الإعلام الألمانية؛ بسبب الهجوم اللاذع الذي يتعرض له اللاعب بعد مستواه السيئ.
ورفض ماني التحدث مع صحفيين متواجدين أمام مقر تدريبات الفريق البافاري، أمس الأحد، ووجه لهم انتقادات علنية.
وقال ماني في مقطع فيديو تم تداوله: "كل يوم تقتلونني وتذبحونني وتريدون أن أتحدث إليكم؟".