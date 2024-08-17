كشفت تقارير صحفية عن وجود حالة من الغضب لدى محترفي النادي الأهلي السعودي؛ بسبب عدم إبرام النادي أي تعاقدات خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مع قرب انطلاق الموسم.

ولم يبرم الأهلي أي صفقة خلال فترة الميركاتو الصيفي، فيما وجه خالد العيسى، رئيس النادي، رسالة صادمة إلى الجماهير، خلال مباراة الفريق السابقة أمام الهلال، عندما طالبته بالتعاقد مع صفقات جديدة، ليرد العيسى قائلًا "ليس لدينا أموال".

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ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد الله أحمد، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "عدداً كبيرًا من أبرز النجوم الأجانب في النادي الأهلي غاضبون جدًا؛ بسبب عدم وجود أي تعاقدات، حتى الآن".

ولم يكشف الإعلامي بصحيفة "الرياضية" عن أسماء اللاعبين الغاضبين، أو هل حدث تواصل بينهم وبين الإدارة لمعرفة الأزمة الحالية بالنادي.

ويستعد أهلي جدة لموسم قوي في 2024-2025، فبخلاف مشاركته في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، يخوض "الراقي" أيضًا بطولتي دوري النخبة الآسيوي، وكأس السوبر المحلي.

وكان الأهلي قد استهل موسمه الجديد، بالخروج من الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح، إثر التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الوقت الأصلي، حيث تقدم فيرمينو بهدف الأهلي في الدقيقة 66، فيما انتزع ميتروفيتش هدف التعادل الهلالي في الدقيقة 93، ليحتكم الفريقان إلى الترجيحية، التي انتهت بتأهل "الزعيم" بنتيجة (4-1).

ويستعد "الراقي" لمواجهة نظيره العروبة، في المباراة التي ستقام، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي.