مباراة البرتغال وغانا: إنياكي يحبس أنفاس رونالدو بهذه اللقطة (فيديو)

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده للفوز على المنتخب الغاني 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما الخميس، على ملعب 974، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

ولم يشهد الشوط الأول من مباراة الفريقين ضمن المجموعة الثامنة أي شيء يذكر باستثناء فرصتين لرونالدو، لكن اللقاء بات في غاية الحيوية والإثارة بعد الاستراحة حيث بدا أن البرتغال استهلت مشوارها في البطولة متأخرا.

وسجل رونالدو، الذي بات لاعبا حرا بعد انتهاء فترته الثانية في أولد ترافورد فجأة يوم الثلاثاء الماضي، ركلة جزاء مشكوكا فيها في الدقيقة 65 بعد التحام غير مؤذ مع محمد ساليسو لكن الحكم أشار إلى نقطة الجزاء مباشرة.

ولم تفعل غانا أي شيء يذكر في الشوط الأول باستثناء الدفاع المستميت، لكنها أعطت جمهورها الصاخب في استاد 974 بعض الشعور بالراحة عندما تعادل أندريه أيو في الدقيقة 73.

واستعاد جواو فيلكس تقدم البرتغال بعد ذلك بخمس دقائق، ثم أظهر رونالدو مهاراته بركضه بسرعة قبل أن يرسل الكرة إلى رافائيل لياو الذي أودعها الشباك تاركا غانا في حالة ذهول.

وشكل هدف عثمان بوكاري بضربة رأس في الدقيقة 89 نهاية مثيرة للقلق للبرتغال، قبل أن ينجو الفريق من تسع دقائق احتسبت كوقت بدل ضائع، لتحقق البرتغال فوزها في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للمرة الأولى في آخر أربع مشاركات.