الهلال يخوض مباراتين حاسمتين.. والمتألق رونالدو يقود النصر أمام العدالة
سيخوض الهلال، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مباراتين في غضون أربعة أيام قد يدفعه الفوز بهما للمنافسة بقوة على اللقب، بينما سيخوض الاتحاد والنصر مواجهتين سهلتين نسبيا اليوم الثلاثاء.
وسيواجه الهلال في مباراته الأولى بعد فترة التوقف الدولي، التي استمرت أسبوعين لانشغال المنتخب السعودي بخوض مباراتين وديتين أمام فنزويلا وبوليفيا، فريق الفيحاء على ملعبه في المجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 17، قبل أن يخوض مباراة قمة على ملعب جاره الشباب ضمن الجولة الـ 22 يوم الجمعة المقبل.
ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 20 مباراة ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن الاتحاد المتصدر وسبع عن النصر ملاحقه المباشر ونقطتين عن الشباب، وكل منهم خاض مباراة أكثر من حامل اللقب.
وأنهى الهلال تدريباته يوم الاثنين استعدادا لمواجهة الفيحاء، صاحب المركز العاشر برصيد 24 نقطة، قبل الانتقال للمجمعة.
وسيسعى الهلال لتعويض خسارته أمام الفيحاء 1-صفر في كأس السوبر السعودية في يناير كانون الماضي، مما حرمه من أول ألقاب الموسم.
لكنه فاز على ملعبه 2-صفر في مباراة الدور الأول من الدوري، ويسعى لتكرار فوزه في المسابقة للاقتراب من ثلاثي القمة.
أما الاتحاد المتصدر والساعي لحصد أول ألقابه بالدوري منذ موسم 2008-2009 فسيخوض مباراة سهلة على ملعبه في جدة اليوم أيضا أمام ضمك صاحب المركز السابع.
المتألق رونالدو يقود النصر
سيحل النصر ضيفا ثقيلا على العدالة اليوم بعدما استعاد محترفيه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تألق مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولية.
وسجل رونالدو هدفا من ركلة جزاء وآخر من ركلة حرة، حيث حقق رقما قياسيا جديدا لأكثر اللاعبين خوضا لمباريات دولية للرجال في مباراة البرتغال وليختنشتاين أواخر الشهر الماضي، التي انتهت بفوز البرتغال 4-صفر في لشبونة.
وخاض رونالدو مباراته الدولية الـ 197 متفوقا على الكويتي بدر المطوع الذي شارك في 196 مباراة، حين حمل شارة قيادة بلاده في مباراة المجموعة العاشرة بتصفيات بطولة أوروبا 2024.
واحتفل النصر بالرقم القياسي لمهاجمه المخضرم، كما استعاد مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد انضمامه للتدريبات الجماعية، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.
وستقام غدا الأربعاء ثلاث مباريات، حيث يلتقي أبها مع التعاون والباطن مع الوحدة والطائي مع الرائد.
ويستضيف الفتح فريق الخليج بعد غد الخميس، قبل أن يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد قمة الشباب والهلال يوم الجمعة، وأخيرا تختتم الجولة بعدها بأسبوع بمباراة تجمع الاتفاق بالفيحاء.