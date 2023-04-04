الهلال يخوض مباراتين حاسمتين.. والمتألق رونالدو يقود النصر أمام العدالة

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 20 مباراة ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن الاتحاد المتصدر وسبع عن النصر ملاحقه المباشر ونقطتين عن الشباب، وكل منهم خاض مباراة أكثر من حامل اللقب.

وأنهى الهلال تدريباته يوم الاثنين استعدادا لمواجهة الفيحاء، صاحب المركز العاشر برصيد 24 نقطة، قبل الانتقال للمجمعة.

وسيسعى الهلال لتعويض خسارته أمام الفيحاء 1-صفر في كأس السوبر السعودية في يناير كانون الماضي، مما حرمه من أول ألقاب الموسم.

لكنه فاز على ملعبه 2-صفر في مباراة الدور الأول من الدوري، ويسعى لتكرار فوزه في المسابقة للاقتراب من ثلاثي القمة.

أما الاتحاد المتصدر والساعي لحصد أول ألقابه بالدوري منذ موسم 2008-2009 فسيخوض مباراة سهلة على ملعبه في جدة اليوم أيضا أمام ضمك صاحب المركز السابع.