أعلن نادي يونيون برلين الألماني رحيل لاعب الوسط التونسي عيسى العيدوني عن صفوف النادي بعد التوصل لاتفاق على فك الارتباط بينهما بالتراضي بعد أن كان عقد اللاعب ساريا حتى يونيو 2025.

وودع نادي يونيون برلين الذي شارك الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، بينما أنهي سباق الدوري الألماني في المركز 15، لاعبه التونسي قائلا إن "العيدوني قدم عاما ونصف العام في مستوى لافت ورائع مع الفريق لكنه سيخوض تجربة جديدة في دوري نجوم قطر خلال موسم 2024 ـ 2025.

وارتبط إسم العيدوني (27 عاما) بنادي الوكرة القطري، حيث تم الاتفاق رسميا بينه وبين مسؤولي الوكرة وفق ما أكدته لـ "إرم نيوز" مصادر قريبة من اللاعب.

ولم يعلن الوكرة القطري حتى الآن عن ضم عيسى العيدوني، لكن من المرجح أن يمضي اللاعب عقده رسميا في غضون الأيام القليلة القادمة قبل أن يلتحق بالفريق في المعسكر المقام حاليا في إسبانيا تحضيرا للموسم الجديد.

وقال عيسى العيدوني عقب مغادرته رسميا نادي يونيون برلين: "بالنسبة لي، قضيت عاما ونصف عام في نادي يونيون برلين، لقد كانت فترة رائعة بالفعل، نجحت في اكتساب تجارب لا تُنسى، أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء النادي ومكوناته، أتمنى ليونيون برلين الأفضل في المستقبل، أما من جانبي فسأخوض تجربة جديدة."

ومنذ انتقاله ليونيون برلين في يناير 2023، . شارك لاعب خط الوسط في 50 مباراة رسمية مع نادي يونيون برلين، بما في ذلك ست مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر العيدوني، المولود في 13 ديسمبر 1996، أحد أفضل اللاعبين في منتخب تونس، حيث تألق في مونديال 2022 وتوج في ذلك العام بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في تونس.

وانتمى اللاعب إلى منتخب تونس في مارس 2021 عندما ظهر لأول مرة بقميص نسور قرطاج في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 ضد ليبيا، فيما خاض حتى الآن 46 مباراة دولية وسجل هدفين.