الجربي: الصفاقسي فريق كبير ولا نخشى نجوم الاتحاد السعودي

أكد أنيس الجربي، المدرب الجديد للصفاقسي التونسي، أن فريقه لا يخشى مواجهة الاتحاد السعودي بتشكيلته المدججة بالنجوم، وذلك قبل لقاء الفريقين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى في البطولة العربية للأندية، غدا الأحد.

وأعلن الصفاقسي، يوم الخميس الماضي، استقالة مدربه المصري حسام البدري، بعد الخسارة بهدف دون رد أمام الشرطة العراقي في مستهل مشواره في البطولة المقامة في السعودية.