الجربي: الصفاقسي فريق كبير ولا نخشى نجوم الاتحاد السعودي
أكد أنيس الجربي، المدرب الجديد للصفاقسي التونسي، أن فريقه لا يخشى مواجهة الاتحاد السعودي بتشكيلته المدججة بالنجوم، وذلك قبل لقاء الفريقين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى في البطولة العربية للأندية، غدا الأحد.
وأعلن الصفاقسي، يوم الخميس الماضي، استقالة مدربه المصري حسام البدري، بعد الخسارة بهدف دون رد أمام الشرطة العراقي في مستهل مشواره في البطولة المقامة في السعودية.
وقال الجربي، في مقطع مصور على صفحة النادي على "فيسبوك": "لا نخشى أحدا رغم أن الاتحاد فريق كبير ويضم العديد من النجوم العالميين. الصفاقسي فريق كبير وكل شيء جائز في كرة القدم.
"سنقدم صورة جيدة للصفاقسي. نحن معتادون على البطولات والألقاب ولا نخشى أي فريق أو أي لاعب".
وتعاقد الاتحاد، بطل الدوري السعودي للمحترفين، مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي جواو فيليبي غوتا، وصالح العمري.
وسجل بنزيما هدف فوز الاتحاد 2-1 على الترجي التونسي في المباراة الأولى.
وأضاف الجربي: "طوينا صفحة الخسارة أمام الشرطة. مباراة الاتحاد ليست سهلة وأمام فريق كبير، لكن الصفاقسي فريق كبير أيضا وتاريخه عريق. لكل جواد كبوة، لكن الفرق الكبرى تعود سريعا وسنعود إن شاء الله".
وحصد الصفاقسي اللقب العربي في 2004، وخسر في العام التالي أمام الاتحاد، لكن الجربي يتوقع من لاعبيه ردة فعل قوية بعد الهزيمة أمام الشرطة.
وأضاف: "كل مدرب له رؤيته وفلسفته. سنجري عدة تغييرات على التشكيلة وفقا لفلسفتي التدريبية واجتهاداتي. حظوظنا لا تزال قائمة ونتحمل المسؤولية. وقد تحدثت مع اللاعبين كثيرا ولدي ثقة في تجاوز هذا الموقف".
ويتصدر الاتحاد المجموعة بثلاث نقاط متقدما بفارق الأهداف على الشرطة، فيما لا يملك الترجي ومنافسه المحلي الصفاقسي أية نقطة بعد الجولة الأولى.