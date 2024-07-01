"كنت مقصرًا".. حارس الزمالك يكشف كواليس تجديد عقده
كشف محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، عن تفاصيل تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، موجهًا في الوقت نفسه رسالة للجماهير.
وأعلن الزمالك، رسميا، يوم الأحد، تجديد عقد محمد صبحي لمدة 4 سنوات وذلك بداية من الموسم المقبل.
وقال صبحي في تصريحات لقناة ناديه: "جمهور الزمالك بمثابة أهلي، عندما يدعموني أريد أن أفعل كل شيء من أجلهم، سعيد جدًا بتجديد عقدي وشرف لي التواجد في القلعة البيضاء".
وأضاف: "عندما عدت من فاركو كان من أجل الجماهير وحب النادي، لا أتحدث كثيرًا أو أظهر في برامج، وانتظرت لآخر لحظة من أجل التجديد".
وتابع: "جلست مرتين لتجديد عقدي وثاني مرة وقعت على بياض واتفقت على كل شيء في الوقت نفسه".
وأوضح: "أشكر حسين لبيب، رئيس النادي، وأحمد سليمان، وعبد الواحد السيد، ومجلس الإدارة بالكامل، أشكر جمهور الزمالك على دعمهم لنا ودائمًا، هم خلف النادي واللاعبين، كلنا نريد إسعاد الجماهير العظيمة، لا يوجد أحد منا يريد التقصير ولكن توجد أشياء تحدث رغمًا عنا تكون خارج الكرة وتجعلنا مضغوطين".
وأشار: "من وقت ما علمت أنني سأكون متواجدا في النادي استقررت وركزت، انتظروني في شكل جديد وسأكون عند حسن ظن الجماهير".
وأردف: "أنا من الشخصيات التي تحب اللعب تحت ضغوطات، كانت توجد ظروف في الفترة الماضية وكنت مقصرًا في حق نفسي ولكن ظروف خارجة عن إرادتي أتعبتني نفسيًا".
وواصل: "لا أحب أن أكذب على نفسي وعندما أكون مقصرًا في حق نفسي أقول ذلك، لاعب الكرة يريد أن يكون مستقرًا نفسيًا، الله يكون في عون مجلس الإدارة الحالي، يعمل في ظروف ليست أفضل شيء ويحاولون أن يساعدوا النادي".
وعن مباراة السوبر الأفريقي المقبلة ضد الأهلي، أشار: "سيكون شيئا جيدا أن يجمع كأس السوبر الأفريقي بين فريقين من مصر، مهم لنا كلاعبين ولنادي الزمالك، أن يكون تركيز معظم اللاعبين على مواجهة السوبر خلال الفترة الحالية".
وأتم: "البعض يقول إن الزمالك كان يخشى من مواجهة الأهلي، ولكن نحن لا نخاف، كلاعبين وجهاز فني كنا نريد خوض مباراة القمة الماضية، لقاء مثل أي لقاء في الدوري بثلاث نقاط ونريد المكسب، إن شاء الله في مباراة السوبر الأفريقي التوفيق يكون في صالحنا ونسعد جماهير الزمالك".
وخاض صبحي 11 مباراة مع فريق المدرب جوزيه غوميز في الدوري المصري هذا الموسم، وأسهم في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية هذا العام.
وانضم صبحي، الذي خاض أربع مباريات دولية مع مصر، إلى الزمالك عام 2019، وخاض تجارب مع الاتحاد السكندري وفاركو قبل أن يستقر مع ناديه منذ عام 2022.