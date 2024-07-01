"كنت مقصرًا".. حارس الزمالك يكشف كواليس تجديد عقده

كشف محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، عن تفاصيل تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، موجهًا في الوقت نفسه رسالة للجماهير.

وأعلن الزمالك، رسميا، يوم الأحد، تجديد عقد محمد صبحي لمدة 4 سنوات وذلك بداية من الموسم المقبل.

وقال صبحي في تصريحات لقناة ناديه: "جمهور الزمالك بمثابة أهلي، عندما يدعموني أريد أن أفعل كل شيء من أجلهم، سعيد جدًا بتجديد عقدي وشرف لي التواجد في القلعة البيضاء".

وأضاف: "عندما عدت من فاركو كان من أجل الجماهير وحب النادي، لا أتحدث كثيرًا أو أظهر في برامج، وانتظرت لآخر لحظة من أجل التجديد".

وتابع: "جلست مرتين لتجديد عقدي وثاني مرة وقعت على بياض واتفقت على كل شيء في الوقت نفسه".

وأوضح: "أشكر حسين لبيب، رئيس النادي، وأحمد سليمان، وعبد الواحد السيد، ومجلس الإدارة بالكامل، أشكر جمهور الزمالك على دعمهم لنا ودائمًا، هم خلف النادي واللاعبين، كلنا نريد إسعاد الجماهير العظيمة، لا يوجد أحد منا يريد التقصير ولكن توجد أشياء تحدث رغمًا عنا تكون خارج الكرة وتجعلنا مضغوطين".