روشن وكأس الملك.. مفاجأة جديدة من قنوات ثمانية قبل انطلاق الدوري السعودي

زفت قنوات "ثمانية"، الناقل الجديد لبطولات الكرة السعودية، خلال الـ6 سنوات المقبلة بشرى سارة للجماهير بشأن نقل مباريات دوري روشن للمحترفين وكأس الملك خلال الموسم الجديد 2025 - 2026.

وفازت شركة "ثمانية" التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بحق النقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الدرجة الأولى "يلو" لمدة 6 مواسم قادمة.

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وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورابطة دوري الدرجة الأولى، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ترسية حقوق النقل الحصري لمنافسات كأس ملك السعودية ودوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودية، ودوري يلو للدرجة الأولى، على شركة "ثمانية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدءاً من الموسم المقبل وحتى 2030-2031.

وتفوق عرض "ثمانية" على العديد من أبرز الشركات المتخصصة في الإعلام، والبث الرقمي، والتلفزيوني محلياً وعالمياً.

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من المنتظر تولي "شركة ثمانية" نقل وتغطية مباريات البطولات وتقديمها للجمهور عن طريق البث الرقمي، والبث الفضائي بواسطة قنوات تلفزيونية جديدة.

وسيتم نقل المباريات من خلال مسارين، الأول بشكل مجاني عبر القنوات الفضائية، والثاني من خلال الاشتراك في باقات محددة تتضمن مزايا إضافية.

ووفقا للتقارير، فإنه من المنتظر أن تنقل قنوات "ثمانية" دوري روشن السعودي وبطولة كأس الملك مجاناً على قمر نايل سات وعرب سات بتقنية HD على جميع الأجهزة، حيث لا يحتاج المشاهد لشراء ريسفير بث خاص بالقنوات الجديدة.

وأوضحت التقارير أن ثمة اشتراكا رمزيا سيكون عبر تطبيق الهواتف وسيكون بخصائص عالية وجودة 4K.

ويعد دوري روشن السعودي إحدى أكثر المسابقات نمواً وتأثيراً في العالم بعد اجتذابه العديد من النجوم العالميين وفي مقدمتهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.