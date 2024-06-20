بيلينغهام يختار لاعبا في ريال مدريد "سيكون أفضل منه"
اختار الإنجليزي جود بيلينغهام، زميلا له في نادي ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا أنه سيكون أفضل منه في المستقبل، ويستحق الآن الحصول على جائزة الفتى الذهبي.
جائزة الفتى الذهبي (Golden Boy Award) هي جائزة سنوية تمنح من قبل الصحفيين الرياضيين لأفضل لاعب كرة قدم صاعد وعمره لم يتجاوز 21 عامًا، وأسستها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الرياضية عام 2003.
وفاز بيلينغهام بجائزة الفتى الذهبي في العام الماضي 2023.
وقال ماسيمو فرانكي، مؤسس جائزة الفتي الذهبي، إن جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد أخبره بأن هناك لاعب أفضل منه في ريال مدريد يستحق التتويج بالجائزة وهو أردا غولر.
وأضاف فرانكي: "في ديسمبر الماضي، أخبرني جود بيلينغهام أن ريال مدريد يملك شاب رائع قد يكون أفضل منه قليلا وهو أردا غولر".
واختتم: "لقد أخبرني بيلينغهام أن غولر يظهر أشياء مذهلة في التدريبات".
يذكر أن أردا غولر حقق رقمًا قياسيًا يوم الثلاثاء الماضي، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في بطولة أوروبا بعمر 19 عاما و114 يوما، متفوقا على الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو.
سجل الشاب أردا غولر هدفا رائعا بعدما أطلق تسديدة من مدى بعيد ليساهم في فوز تركيا 3-1 على جورجيا الوافد الجديد على بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 يوم الثلاثاء الماضي.