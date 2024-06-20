بيلينغهام يختار لاعبا في ريال مدريد "سيكون أفضل منه"

جائزة الفتى الذهبي (Golden Boy Award) ‏ هي جائزة سنوية تمنح من قبل الصحفيين الرياضيين لأفضل لاعب كرة قدم صاعد وعمره لم يتجاوز 21 عامًا، وأسستها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الرياضية عام 2003.

وفاز بيلينغهام بجائزة الفتى الذهبي في العام الماضي 2023.

وقال ماسيمو فرانكي، مؤسس جائزة الفتي الذهبي، إن جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد أخبره بأن هناك لاعب أفضل منه في ريال مدريد يستحق التتويج بالجائزة وهو أردا غولر.

وأضاف فرانكي: "في ديسمبر الماضي، أخبرني جود بيلينغهام أن ريال مدريد يملك شاب رائع قد يكون أفضل منه قليلا وهو أردا غولر".

واختتم: "لقد أخبرني بيلينغهام أن غولر يظهر أشياء مذهلة في التدريبات".