مباراة إنجلترا وسلوفينيا
مباراة إنجلترا وسلوفينيارويترز

يورو 2024: إنجلترا تتعادل مع سلوفينيا.. والدنمارك تقتنص الوصافة بسيناريو غريب

تعادل منتخب إنجلترا دون أهداف مع سلوفينيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

فشل منتخب إنجلترا في ترجمة الفرص التي سنحت له على مدار شوطي اللقاء خاصة عن طريق هاري كين.

وشهد اللقاء الظهور الأول للاعب منتخب إنجلترا كول بالمر كما تم إلغاء هدف سجله بوكايو ساكا بسبب التسلل.

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ورفع منتخب إنجلترا رصيده بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت إلى 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة.

وارتفع رصيد منتخب سلوفينيا إلى 3 نقاط وحسم تأهله لدور الستة عشر بشكل رسمي.

مباراة إنجلترا وسلوفينيا
مباراة إنجلترا وسلوفينيارويترز

وتعادل منتخب الدنمارك أيضًا مع صربيا دون أهداف بالجولة ذاتها لنفس المجموعة.

ورفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 3 نقاط ليقتنص الوصافة بعد التساوي في كل شيء مع سلوفينيا سواء المواجهات المباشرة أو فارق الأهداف أو عدد البطاقات الصفراء.

مباراة الدنمارك وصربيا
مباراة الدنمارك وصربيارويترز

وتم الاحتكام إلى الترتيب النهائي لتصنيف التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 ، وتفوق المنتخب الدنماركي الذي احتل المركز التاسع بينما احتل منتخب سلوفينيا المركز الخامس عشر بحسب شبكة "بي إن سبورتس".

صراع الوصافة بين الدنمارك وسلوفينيا
صراع الوصافة بين الدنمارك وسلوفينيا
يورو 2024

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