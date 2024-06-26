يورو 2024: إنجلترا تتعادل مع سلوفينيا.. والدنمارك تقتنص الوصافة بسيناريو غريب

تعادل منتخب إنجلترا دون أهداف مع سلوفينيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

فشل منتخب إنجلترا في ترجمة الفرص التي سنحت له على مدار شوطي اللقاء خاصة عن طريق هاري كين.

وشهد اللقاء الظهور الأول للاعب منتخب إنجلترا كول بالمر كما تم إلغاء هدف سجله بوكايو ساكا بسبب التسلل.