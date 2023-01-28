لماذا اصطحب غراهام بوتر لاعبي تشيلسي إلى قاعدة عسكرية؟
اصطحب غراهام بوتر، مدرب تشيلسي لاعبي البلوز في رحلة جديدة لبناء الفريق لمقابلة جنود في قاعدة عسكرية" وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".
ويأتي ذلك بعد سلسلة متقلبة في أداء البلوز جعلت الفريق يتراجع إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزهم مرة واحدة فقط في مبارياتهم الخمس الماضية في البريميرليغ.
ولم تمنع النتائج السيئة تشيلسي من التعاقد مع لاعبين، مع وصول أمثال ميخايلو مودريك وبينوا بادياشيلي وجواو فيليكس في انتقالات يناير التي شهدت بالفعل إنفاق ما يقرب من 190 مليون جنيه إسترليني.
وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فقد اتخذ بوتر جانبه إلى معسكر بوردون ولونجمو، لبناء "التكاتف" داخل الفريق ومساعدة الصفقات الجديدة على الاستقرار.
وبحسب ما ورد شارك اللاعبون في سلسلة من "التمارين الذهنية" التي صممت لجعلهم يفكرون ويعملون معًا كفريق واحد.
ويأتي ذلك في أسبوع نادر للبلوز، حيث إن الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي تعني أنهم لن يلعبوا حتى يوم الجمعة المقبل.
ونقلت "ديلي ميل" عن غراهام بوتر قوله: "نحن بحاجة إلى محاولة جمع المجموعة معًا، هناك بعض الوجوه الجديدة، لدينا بعض النوافذ الآن، الأمر لا يتعلق فقط بالملعب، إنه يتعلق بكيفية تفاعلك كفريق وكمجموعة".
وأضاف: "هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها، وسنستخدم الأسبوعين لمحاولة القيام بذلك بأفضل ما نستطيع".
وتابع: "لدينا نافذة للقيام بذلك، ومع وجود الكثير من اللاعبين هنا، نحتاج إلى بناء بعض العمل الجماعي، وبعض التفاهم، وعلينا أن نكون مبدعين في كيفية القيام بذلك".
وسيلعب تشيلسي أمام فولهام على ملعب ستامفورد بريدج يوم الجمعة المقبل.