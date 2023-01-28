لماذا اصطحب غراهام بوتر لاعبي تشيلسي إلى قاعدة عسكرية؟

اصطحب غراهام بوتر، مدرب تشيلسي لاعبي البلوز في رحلة جديدة لبناء الفريق لمقابلة جنود في قاعدة عسكرية" وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

ويأتي ذلك بعد سلسلة متقلبة في أداء البلوز جعلت الفريق يتراجع إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزهم مرة واحدة فقط في مبارياتهم الخمس الماضية في البريميرليغ.

ولم تمنع النتائج السيئة تشيلسي من التعاقد مع لاعبين، مع وصول أمثال ميخايلو مودريك وبينوا بادياشيلي وجواو فيليكس في انتقالات يناير التي شهدت بالفعل إنفاق ما يقرب من 190 مليون جنيه إسترليني.