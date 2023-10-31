رد فعل مثير من مبابي بعد سؤاله عن الانتقال إلى ريال مدريد (فيديو)
أجاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بشكل ممثير حينما استقبل سؤالًا من مراسل برنامج الشيرينغيتو الإسباني حول انتقاله إلى ريال مدريد الصيف القادم في 2024.
وحضر مبابي حفل الكرة الذهبية أمس في باريس لكنه لم يفز بأي جائزة، حيث توج مبابي بالكرة الذهبية الثامنة له فيما توج إيرلينغ هالاند بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف.
واكتفى مبابي بالمركز الثالث في سباق الكرة الذهبية خلف ميسي وهالاند.
وظهر على مهاجم باريس سان جيرمان التوتر خلال فترات كبيرة من الحفل، وهو ما بدا لافتًا لكثير من المتابعين إذ انتشرت صورٌ عديدة له بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر ذلك.
وأثناء خروجه من الحفل وجَّه خوسيه ألفاريز مراسل برنامج الشيرينغيتو الإسباني سؤالًا لمبابي حول الانتقال إلى ريال مدريد الصيف القادم، إذ ردَّ كيليان بابتسامة مع غمزة بالعين.
ونشر الشيرينغيتو ردة فعل مبابي على أنها إشارة إلى انتقال محتمل.
ولم يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان حتى اللحظة، إذ ينتهي تعاقده مع النادي الفرنسي الصيف المقبل، ليصبح حرًّا في التوقيع لأي ناد بدءًا من يناير المقبل.
وأشارت تقارير إلى أن مبابي تنازل عن مكافأة الولاء التي كان يستحقها في حال لعب لباريس سان جيرمان هذا العام للعودة إلى مباريات الفريق بعد استبعاده الصيف الماضي إثر أزمة رفضه تجديد عقده.
ورجح متابعون أن تصرف مبابي يعد تأكيدًا على عدم رغبته في تجديد عقده، إذ يرغب في لعب العام الحالي، ومن ثم الرحيل الصيف المقبل مجانًا إلى ريال مدريد.
ويقدم مبابي مستويات كبيرة للغاية مع باريس سان جيرمان هذا العام.