رد فعل مثير من مبابي بعد سؤاله عن الانتقال إلى ريال مدريد (فيديو)

أجاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بشكل ممثير حينما استقبل سؤالًا من مراسل برنامج الشيرينغيتو الإسباني حول انتقاله إلى ريال مدريد الصيف القادم في 2024.

وحضر مبابي حفل الكرة الذهبية أمس في باريس لكنه لم يفز بأي جائزة، حيث توج مبابي بالكرة الذهبية الثامنة له فيما توج إيرلينغ هالاند بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف.

واكتفى مبابي بالمركز الثالث في سباق الكرة الذهبية خلف ميسي وهالاند.

وظهر على مهاجم باريس سان جيرمان التوتر خلال فترات كبيرة من الحفل، وهو ما بدا لافتًا لكثير من المتابعين إذ انتشرت صورٌ عديدة له بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر ذلك.