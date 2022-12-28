الإيفواري ديفيد فوفانا
الإيفواري ديفيد فوفانا

تشيلسي يضم الإيفواري ديفيد فوفانا رسميًا قادمًا من مولده النرويجي

القيمة التسويقية لفوفانا تبلغ 7 ملايين يورو.
فريق التحرير
فريق التحرير

أعلن ناديا تشيلسي الإنجليزي الممتاز ومولده النرويجي، اليوم الأربعاء، توصلهما لاتفاق مبدئي سينضم بموجبه مهاجم كوت ديفوار ديفيد داترو فوفانا لتشيلسي قادما من بطل النرويج.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: "توصل نادي تشيلسي إلى اتفاق مسبق مع نادي مولده لنقل ديفيد داترو فوفانا".

وأضاف: "المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا سينضم إلى البلوز في 1 يناير 2023".

لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة حتى الآن.
الإيفواري ديفيد فوفانا
تشيلسي يقدم عرضا كبيرا لضم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا

وسينضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما إلى تشيلسي في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل مقابل صفقة لم يكشف عن قيمتها، لكن وسائل إعلام نرويجية ذكرت أنها تزيد على 130 مليون كرونة نرويجية (13.15 مليون دولار)، وهي صفقة قياسية على صعيد الكرة النرويجية.

وظهر فوفانا لأول مرة مع منتخب كوت ديفوار في انتصار ودي 4-صفر على بوروندي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

والمهاجم فوفانا هو هداف مولده في موسم 2022، حيث سجل 15 هدفا في الدوري النرويجي لهذا الموسم فقط.

ووفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار اللاعبين، تبلغ القيمة التسويقية لفوفانا 7 ملايين يورو.

وخاض فوفانا 65 مباراة بقميص الفريق النرويجي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

سوق الانتقالات
تشيلسي

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com