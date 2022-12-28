تشيلسي يضم الإيفواري ديفيد فوفانا رسميًا قادمًا من مولده النرويجي
أعلن ناديا تشيلسي الإنجليزي الممتاز ومولده النرويجي، اليوم الأربعاء، توصلهما لاتفاق مبدئي سينضم بموجبه مهاجم كوت ديفوار ديفيد داترو فوفانا لتشيلسي قادما من بطل النرويج.
وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: "توصل نادي تشيلسي إلى اتفاق مسبق مع نادي مولده لنقل ديفيد داترو فوفانا".
وأضاف: "المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا سينضم إلى البلوز في 1 يناير 2023".
وسينضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما إلى تشيلسي في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل مقابل صفقة لم يكشف عن قيمتها، لكن وسائل إعلام نرويجية ذكرت أنها تزيد على 130 مليون كرونة نرويجية (13.15 مليون دولار)، وهي صفقة قياسية على صعيد الكرة النرويجية.
وظهر فوفانا لأول مرة مع منتخب كوت ديفوار في انتصار ودي 4-صفر على بوروندي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
والمهاجم فوفانا هو هداف مولده في موسم 2022، حيث سجل 15 هدفا في الدوري النرويجي لهذا الموسم فقط.
ووفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار اللاعبين، تبلغ القيمة التسويقية لفوفانا 7 ملايين يورو.
وخاض فوفانا 65 مباراة بقميص الفريق النرويجي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.