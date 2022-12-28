تشيلسي يضم الإيفواري ديفيد فوفانا رسميًا قادمًا من مولده النرويجي

وسينضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما إلى تشيلسي في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل مقابل صفقة لم يكشف عن قيمتها، لكن وسائل إعلام نرويجية ذكرت أنها تزيد على 130 مليون كرونة نرويجية (13.15 مليون دولار)، وهي صفقة قياسية على صعيد الكرة النرويجية.

وظهر فوفانا لأول مرة مع منتخب كوت ديفوار في انتصار ودي 4-صفر على بوروندي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

والمهاجم فوفانا هو هداف مولده في موسم 2022، حيث سجل 15 هدفا في الدوري النرويجي لهذا الموسم فقط.

ووفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار اللاعبين، تبلغ القيمة التسويقية لفوفانا 7 ملايين يورو.

وخاض فوفانا 65 مباراة بقميص الفريق النرويجي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.