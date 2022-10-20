كريستيانو رونالدو يغادر الملعب قبل نهاية مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام (صورة)

ويمر الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات بموسم صعب، حيث سجل هدفين فقط في 12 مباراة، كما بدأ الكثير من المباريات على مقاعد البدلاء، بينما شارك ماركوس راشفورد، وأنتوني مارسيال، في تشكيلة المدير الفني الهولندي.

وكانت الفرصة سانحة لرونالدو لتسجيل هدفه 701 مع الأندية ضد نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد الماضي، في الدوري، لكنه لم يظهر بشكل جيد إلى حد كبير وتم استبداله قبل 20 دقيقة من النهاية.

ولم يكن النجم البرتغالي سعيدًا برؤية رقمه يرتفع بالاستبدال ولا تزال النتيجة التعادل السلبي، لكن أمام توتنهام وفي مباراة مهمة لم يشارك سواء أساسيًا أو بديلًا.

لكن الهولندي "إريك تن هاج" المدير الفني لمانشستر يونايتد دافع عن قراره بعدم الاعتماد على رونالدو في التشكيلة الأساسية للفريق قائلًا للصحفيين عقب مباراة نيوكاسل: "لدينا 4 مباريات خلال 10 أيام، ويجب أن نحافظ على جاهزية اللاعبين، والاستعانة بالتناوب".

ودافع تن هاج أيضًا عن قلة عدد أهداف رونالدو في الفترة الأخيرة، قائلًا: "ستأتي الأهداف، وسيسجل مهاجمونا وسيسجلون الكثير، أنا واثق من ذلك، وسيحدث ذلك طالما استمر العمل الجاد".

وسجل هدفي يونايتد، فريد، وبرونو فرنانديز، في الشوط الثاني ليرتفع رصيد الفريق إلى 19 نقطة من 10 مباريات في المركز الخامس.

لكن المدير الفني الهولندي دفع بثلاثة بدلاء ليس بينهم رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا والذي من المرجح أن يرحل عن النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.