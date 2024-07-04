العقوبة المتوقعة على بيلينغهام قبل مباراة إنجلترا وسويسرا

كشفت تقارير صحفية، أنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يتجه إلى عدم إيقاف جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، في مواجهة سويسرا المقبلة، عقب احتفاله غير اللائق، إثر تسجيله هدفًا لصالح بلاده ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

وكان "يويفا" قد أعلن فتحه تحقيقًا فيما يخص اتهام بيلينغهام بالقيام بحركة غير أخلاقية تجاه مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا، بعد هدفه الذي سجله في مرماهم خلال مباراة منتخب بلاده إنجلترا.

انتشرت لقطات احتفال بيلينجهام بشكل كبير، ما أجبر اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا على التوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وشرح ما يقصده من احتفاله والدفاع عن نفسه، نافيا نيته إهانة أي شخص بالحركة التي قام بها.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن "بيلد" الألمانية، تأكيدها بأن بيلينغهام سيفلت من تطبيق عقوبة الإيقاف ضده من "يويفا".

وأشارت إلى أن "يويفا" قرر عدم معاقبة اللاعب بالإيقاف، بعد بيانه عبر حسابه على منصة "إكس" حين أكد بأن تلك الحركة لم تُكن موجهة للفريق السلوفاكي، معبرًا عن احترامه للطريقة التي لعب بها الخصم.

وأوضحت أنه سيتم فرض غرامة ضده نجم ريال مدريد قد تصل إلى 100 ألف يورو أو أكثر، حيث إن الاتحاد السلوفاكي لم يوجه اتهامًا ضد اللاعب.

ونوه التقرير بأن هناك حالات مماثلة لما فعله بيلينغهام لم يتم توقيع عقوبة الإيقاف فيها، مثل الحارس إيميليانو مارتينيز مع منتخب الأرجنتين عقب تتويجهم بكأس العالم 2022.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره سويسرا في ربع نهائي يورو 2024، يوم السبت المقبل.