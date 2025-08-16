5 كوارث فنية أسقطت الزمالك أمام المقاولون العرب

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل أمام ضيفه المقاولون العرب دون أهداف، مساء اليوم السبت، في إستاد القاهرة بالجولة الثانية للدوري المصري.

فقد الزمالك بهذا التعادل أول نقطتين، كما بدأت بعض العيوب الفنية في تشكيل الفريق الأبيض وخطة المدرب الجديد البلجيكي يانيك فيريرا.

وظهرت بعض الجوانب الفنية في مباراة الزمالك والمقاولون، نستعرضها في السطور القادمة:

تعامل يانيك فيريرا

لم يتعامل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا بالشكل الأمثل مع مباراة المقاولون بعدما افتقد الفريق الأبيض الخطورة اللازمة من أجل هز شباك منافسه.

فيريرا أجرى تعديلين على تشكيل الزمالك في مباراة المقاولون عن لقاء سيراميكا في الجولة الأولى بالدوري الذي فاز به الفريق الأبيض بثنائية دون رد.

وأشرك المدرب البلجيكي الثنائي الفلسطيني آدم كايد وعدي الدباغ منذ البداية على حساب الأنغولي شيكو بانزا وناصر منسي.

وتمسك فيريرا بعدم إشراك جناح أيمن صريح منذ البداية، واعتمد على ناصر ماهر في هذا المركز رغم امتلاكه لاعبين مميزين في دور الجناح الهجومي، وهما البرازيلي خوان ألفينا، والمغربي عبد الحميد معالي.

وتأخرت تدخلات فيريرا لمدة 59 دقيقة كاملة رغم الصمود الدفاعي الكبير للاعبي المقاولون، وعدم قدرة الزمالك على صناعة فرص أمام مرمى المنافس.

سيف جعفر.. وأداء باهت

في الدقيقة 66، أشرك فيريرا لاعبه سيف جعفر على حساب نبيل عماد "دونغا" في خط وسط الفريق الأبيض بعد إصابة الأخير.

جعفر لم يقدم المستوى المطلوب والدعم الهجومي كما كان مأمولاً، وساهم في تهدئة إيقاع الزمالك.

وخلال 29 دقيقة، لمس سيف جعفر الكرة 22 مرة وقدم 9 تمريرات فقط من بينها 8 صحيحة، وهو ما لا يتناسب مع واجبات مركزه كلاعب وسط مساند.

الرقم السلبي البارز أن سيف جعفر خسر الاستحواذ 7 مرات، كما أنه خسر 5 مواجهات ثنائية من أصل 8.

ناصر منسي.. تبديل مخيب للآمال

خيّب ناصر منسي مهاجم الزمالك الآمال بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 59 على حساب الفلسطيني آدم كايد.

ناصر لم يوجه أي تسديدة على المرمى وقدم 4 تمريرات خاطئة من أصل 7، ودخل في صراعات هوائية مرتين، خسر واحدة وفاز بالأخرى.

عدم القدرة على صناعة فرص

أظهر الزمالك رغم استحواذه على الكرة أغلب فترات المباراة عدم القدرة على صناعة الفرص.

ووجه لاعبو الزمالك 11 تسديدة، ولكن الخطورة لم تظهر سوى على فترات متباعدة، وهو ما يتحمل مسؤوليته المدير الفني ولاعبو الفريق.

عدم تثبيت مراكز اللاعبين

نقطة فنية أخرى يتحمل مسؤوليتها فيريرا تتمثل في عدم تثبيت مراكز لاعبي الفريق الأبيض.

الزمالك لعب على سبيل المثال بالمغربي عبد الحميد معالي في مركز الجناح الأيمن في لقاء سيراميكا كليوباترا حين حل بديلاً، ولكنه شارك في مركز الجناح الأيسر في مباراة المقاولون.