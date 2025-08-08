صراع الجلاكتيكوس.. 4 "معارك نارية" تلهب تشكيل الأهلي المصري

يستعد النادي الأهلي المصري، بطل الدوري الممتاز، بقوة للموسم الكروي الجديد 2025-2026، حيث تعيش كواليس الفريق حالة من الصراع القوي داخل الصفوف بانتظار بدء المنافسة في الدوري بمواجهة مودرن سبورت.

هذه المواجهة تمثل انطلاقة رحلة الدفاع عن لقب الدوري، وتأتي وسط تحضيرات دقيقة من قبل الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي يسعى لتعزيز سيطرة الأهلي على البطولات المحلية والقارية.

تمر تشكيلة الأهلي بفترة حاسمة من ترتيب الأوراق، فقد نجح النادي في إبرام عدة صفقات قوية لتشكل "جلاكتيكوس" مصري لضمان جاهزية الفريق، وسط إقامة معسكرات تدريبية مكثفة مثل المعسكر الخارجي في طبرقة بتونس، الذي شهد نتائج ودية إيجابية.

لكن خلف هذه الاستعدادات، تشتعل "معارك نارية" على عدد من المراكز الحيوية داخل التشكيلة، وتحديدًا في أربع جبهات كبرى تُثار حولها المنافسة:

1. شوبير - الشناوي

تتصدر المنافسة حراسة المرمى، إذ يرفض المدير الفني ريبيرو سياسة التدوير بين الحارسين محمد الشناوي المخضرم ومصطفى شوبير الشاب، مؤكداً بقاء الشناوي الحارس الأساسي بسبب خبرته وأدائه رغم بعض الأخطاء، فيما يشيد بحماس شوبير ورغبته في المنافسة.

إلا أن الخلافات وصلت إلى الوسائل الإعلامية، فقد قام أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي" بانتقادات لاذعة للشناوي، ما تسبب بتوتر العلاقات بينهما داخل وخارج الملعب.

2. زيزو – الشحات

أحمد مصطفى "زيزو"، صفقة "القرن" الجديدة التي انضمت من الزمالك، يواجه تحدياً قويًا في التنافس مع حسين الشحات الذي يسعى لاستعادة مستواه، خاصة أن كليهما يلعب في مراكز متقاربة.

وتسبب وجود زيزو والشحات في فريق واحد بخلق منافسة وجدل أيضًا، حول من سيكون الخيار الأمثل للفريق في مركز الجناح الذي يعدّ من أهم مفاتيح الخط الهجومي عند الأهلي.

وكان هناك تلاسن بين جماهير الزمالك والأهلي حتى وقت قريب بسبب "زيزو والشحات" عندما ترشح زيزو لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، وحينها طالبت جماهير الأهلي بضرورة أن يكون الشحات مكانه، ولكن الآن هناك "منافسة حامية" بين الثنائي.

3. بن شرقي – تريزيغيه

يبقى الثنائي أشرف بن شرقي، ومحمود حسن "تريزيغيه" المنافس الأبرز، في صراع دائم على مركز الجناح الأيسر.

ويعيش ريبيرو حيرة واضحة في اختيار القائد الأفضل لهذه الجبهة في مواجهة مودرن سبورت، مع إعطاء كل لاعب فرصته في المباريات الودية والبطولات.

أخبار ذات علاقة الأهلي يتلقى "ضربة موجعة" قبل افتتاح مشواره بالدوري المصري

4. محمد شريف – جراديشار

في خط الهجوم، يبرز الصراع بين المهاجمين محمد شريف العائد إلى الأهلي ونيتس جراديشار، وذلك بعد رحيل النجم الفلسطني وسام أبو علي.

أعرب المدرب عن ثقته بأداء الثنائي وقدرتهما على تلبية احتياجات خط الهجوم، مع احتمالية تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي لتعزيز هذا المركز في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقررت الإدارة في الوقت الراهن الاكتفاء بهما حتى ميركاتو يناير المقبل.