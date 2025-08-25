موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة في الدوري المصري

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة مثيرة بين الأهلي وضيفه بيراميدز في صدام مبكر بالموسم الكروي الحالي.

ويحل بيراميدز ضيفاً على الأهلي في الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم.

ولم يقدم الفريقان البداية المثالية في الموسم الحالي رغم أنهما أصحاب الحظوظ الأكبر في المنافسة على الألقاب المحلية.

وحصد الأهلي حامل لقب الدوري المصري 5 نقاط في 3 مباريات بعد أن تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم فاز على فاركو بنتيجة 4-1، قبل التعادل دون أهداف مع مضيفه غزل المحلة دون أهداف.

وحصل الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو على راحة في الجولة الثالثة للدوري بسبب إقامة المسابقة في الموسم الحالي بمشاركة 21 فريقاً.

وجمع بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش 5 نقاط بعد خوض 4 جولات.

وتعادل بيراميدز مع مضيفه وادي دجلة دون أهداف، ثم فاز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع مضيفه المصري بنتيجة 2-2، قبل الخسارة أمام مودرن سبورت بنتيجة 1-2 في ملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام المباراة على ملعب السلام بالقاهرة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.

ومن المنتظر أن تقام المباراة بتحكيم أجنبي بناء على طلب الأهلي الذي تقدم به للاتحاد المصري.

ومن المنتظر أن تنطلق صفارة المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.