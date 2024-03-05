والد نجم نابولي يصدم 3 أندية من الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "الصن" البريطانية أن نجم منتخب جورجيا ونادي نابولي الإيطالي خفيتشا كفاراتسخيليا أضحى هدفا لثلاثة من بين أكبر أندية الدوري الإنجليزي؛ من أجل الظفر بتوقيعه في الصيف المقبل.

وأوردت الصحيفة أن أندية مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي اتصلت ببدري كفارتسخيليا، والد خفيتشا كفاراتسخيليا ووكيل أعماله؛ بهدف التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، إلا أن اتصالاتها لقيت تجاهلا من كفاراتسخيليا الأب، الذي أكد أن ابنه لن يلعب في الدوري الإنجليزي الموسم القادم.

ومنذ انضمامه لنابولي في موسم 2022ـ 2023، قدم خفيتشا كفاراتسخيليا مستويات كروية لافتة؛ إذ لعب دورا فاعلا في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما الموسم الماضي، ما جعله محط أنظار أكبر الفرق في أوروبا.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن نوادي البريمرليغ بدأت منذ الآن رسم خططها لفترة الانتقالات الصيفية، فيما أضافت أن مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي وضعت النجم الجورجي هدفا عاجلا لتعاقداتها الصيفية، لكنها لم تظفر بنتائج ملموسة، وفقا للمصادر ذاتها.

ورغم أن عامل الأجر السنوي المتدني لكفاراتسخيليا، وهو أحد اللاعبين الأقل أجرا، قد يلعب دورا هاما في خروجه من نابولي، إلا أن اللاعب لا يعتزم مغادرة فريق الجنوب الإيطالي، بحسب والده.

وقال والد كفارتسخيليا إنه "بالنسبة لجميع الأندية المهتمة بالتعاقد معه، بما في ذلك تشيلسي وآرسنال ويونايتد، لا يبدو من المرجح أن يذهب نحو أي منها، على الأقل حتى الموسم المقبل." مضيفا: "نحن سعداء للغاية في نابولي، وبأن ابني ساهم في عودة نابولي لمنصة التتويج بلقب السيري أ.. نحن ممتنون لإيطاليا ونابولي لاستقبالهما وتقديرهما له كشخص وكلاعب كرة قدم.

لكن والد مهاجم منتخب جورجيا استدرك قائلا: "في النهاية الشخص الوحيد الذي يمكنه اختيار البقاء في نابولي من عدمه هو خفيتشا، إلا أنني أعتقد أنه سيستمر في ارتداء قميص نابولي".

وانضم اللاعب إلى نابولي في يوليو 2022 قادما من نادي دينامو باتومي الجورجي، ولعب حتى الآن 78 مباراة وسجل 23 هدفا.