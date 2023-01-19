دون تبادل لاعبين.. اتفاق برشلونة وأتلتيكو مدريد على صفقة ممفيس ديباي

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الدولي الهولندي يقضي ساعاته الأخيرة في صفوف برشلونة، ولهذا السبب لم يذهب للتدريب، اليوم، مع زملائه في الفريق.

وأضافت المصادر أنه "تم التوصل إلى اتفاق هذا الصباح من حيث المبدأ لمغادرة ممفيس إلى أتلتيكو، اتفقت كافة الأطراف على العملية وحصل اللاعب على الإذن بالتغيب عن التدريبات".

وتشير مصادر النادي نفسها إلى أنه لن يدخل لاعبون آخرون هذه العملية ولكن سيتم حسمها بالأموال فقط، ولن يكون في حدود 6-7 مليون يورو التي طلبها برشلونة في البداية، بالنظر إلى أن عقد الدولي الهولندي سينتهي بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

ومن المتوقع أن يدفع أتلتيكو مبلغًا يتراوح بين 3 و4 ملايين يورو، خاصة أن النادي توصل إلى اتفاق مع ديباي بالفعل للتعاقد معه حتى 30 يونيو/حزيران 2025، أي ما تبقى من هذا الموسم وموسمين آخرين.