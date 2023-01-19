دون تبادل لاعبين.. اتفاق برشلونة وأتلتيكو مدريد على صفقة ممفيس ديباي
قالت مصادر في نادي برشلونة، إن المهاجم الهولندي ممفيس ديباي غاب عن حصة تدريب الفريق، يوم الأربعاء، لاقتراب موعد انتقاله إلى أتلتيكو مدريد بعد تنازله عن مستحقاته لدى النادي الكتالوني.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الدولي الهولندي يقضي ساعاته الأخيرة في صفوف برشلونة، ولهذا السبب لم يذهب للتدريب، اليوم، مع زملائه في الفريق.
وأضافت المصادر أنه "تم التوصل إلى اتفاق هذا الصباح من حيث المبدأ لمغادرة ممفيس إلى أتلتيكو، اتفقت كافة الأطراف على العملية وحصل اللاعب على الإذن بالتغيب عن التدريبات".
وتشير مصادر النادي نفسها إلى أنه لن يدخل لاعبون آخرون هذه العملية ولكن سيتم حسمها بالأموال فقط، ولن يكون في حدود 6-7 مليون يورو التي طلبها برشلونة في البداية، بالنظر إلى أن عقد الدولي الهولندي سينتهي بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
ومن المتوقع أن يدفع أتلتيكو مبلغًا يتراوح بين 3 و4 ملايين يورو، خاصة أن النادي توصل إلى اتفاق مع ديباي بالفعل للتعاقد معه حتى 30 يونيو/حزيران 2025، أي ما تبقى من هذا الموسم وموسمين آخرين.
وانضم ممفيس إلى برشلونة، في العام 2021، في صفقة مجانية ووقع لمدة عامين بالفعل تحت رئاسة جوان لابورتا، ولكن بناءً على طلب مواطنه رونالد كومان المدير الفني السابق.
وجاء غياب ممفيس عن التدريب مفاجأة، بالنظر إلى أنه في المؤتمر الصحفي السابق للتدريب، أكد المدير الفني تشافي هرنانديز أن وضع الهولندي كان صعبًا وأنه يريد التحدث معه حول هذا الأمر.
وفي الفترة ما بين حديث المدير الفني إلى وسائل الإعلام وبداية الجلسة، اشتدت حدة عملية رحيل ديباي، لدرجة أنه قرر عدم حضور التدريب، وهو أمر تم اعتباره في النادي شيئًا "طبيعيًا" لأن العملية بدأت بالفعل.
تشافي يريد بديلًا
وذكرت صحفية "ماركا" الإسبانية أن رغبة اللاعب كانت حاسمة حتى اللحظة الأخيرة، حيث تخلى عن نسبة انتقاله (أكثر من 15٪) لينتهي به الأمر بالتوقيع على أتلتيكو الذي سيعلن الصفقة رسميًا -على الأرجح- يوم الخميس.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حذّر فيه تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة بالفعل من أنه إذا غادر شخص ما، فإنه يريد بديلًا للتعويض عن هذا الغياب.
ومن بين الخيارات المتاحة في أتلتيكو مدريد، كان أكثر الخيارات التي أحبها هو يانيك كاراسكو، ومع ذلك فقد تم إلغاء احتمال انضمام الدولي البلجيكي لصفقة ممفيس.