نادال ينسحب من بطولة مونتي كارلو للتنس
انسحب الإسباني رافائيل نادال من بطولة مونت كارلو للماسترز بسبب الإصابة، مم أدى مرة أخرى إلى تأخير عودته لإثارة المخاوف من احتمال غيابه عن بطولة فرنسا المفتوحة.
وكتب نادال على حسابه في منصة "X": "هذه لحظات صعبة للغاية بالنسبة لي من الناحية الرياضية، للأسف يجب أن أخبركم أنني لن ألعب في مونتي كارلو، جسدي ببساطة لن يسمح لي".
وأضاف: "وحتى لو كنت أعمل بجد وأبذل أقصى جهد كل يوم مع كل الرغبة في اللعب والمنافسة مرة أخرى في البطولات التي كانت مهمة جدًا بالنسبة لي، فالحقيقة هي أنني لا أستطيع اللعب اليوم".
وتابع الإسباني: ليس لديك أي فكرة عن مدى صعوبة الأمر بالنسبة لي لعدم قدرتي على لعب هذه الأحداث.، الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو قبول الوضع ومحاولة النظر إلى المستقبل القريب مع الحفاظ على الإثارة والرغبة في اللعب من أجل إعطائي فرصة لتحسين الأمور".
وغاب نادال، الحائز على 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، عن موسم 2023 بأكمله تقريبًا بسبب الإصابة والجراحة اللاحقة وأصيب في مباراته الثالثة فقط في يناير في بطولة بريسبان الدولية.
وتحدث نادال البالغ من العمر 37 عامًا عن خططه للاعتزال من التنس وكان يأمل في استخدام هذا الموسم كجولة وداع لتوديع جماهيره.
وبعد تعرضه لإصابته الجديدة في بداية العام، غاب نادال عن بطولة أستراليا المفتوحة ثم حاول العودة في فبراير لكنه لم يكن جاهزًا.
ثم استهدف نادال بطولة إنديان ويلز في مارس الماضي لكنه انسحب قبل أقل من 24 ساعة من مباراته الأولى والآن فشل في العودة مرة أخرى في مونتي كارلو.
ويشكل استبعاد نادال من البطولة التي تقام على الملاعب الترابية مصدر قلق كبير قبل بطولة فرنسا المفتوحة، حيث فاز الإسباني برقم قياسي بلغ 14 لقبا في فردي الرجال مع انطلاق البطولة الكبرى الثانية لهذا العام في باريس في أواخر مايو المقبل.