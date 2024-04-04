نادال ينسحب من بطولة مونتي كارلو للتنس

انسحب الإسباني رافائيل نادال من بطولة مونت كارلو للماسترز بسبب الإصابة، مم أدى مرة أخرى إلى تأخير عودته لإثارة المخاوف من احتمال غيابه عن بطولة فرنسا المفتوحة.

وكتب نادال على حسابه في منصة "X": "هذه لحظات صعبة للغاية بالنسبة لي من الناحية الرياضية، للأسف يجب أن أخبركم أنني لن ألعب في مونتي كارلو، جسدي ببساطة لن يسمح لي".

وأضاف: "وحتى لو كنت أعمل بجد وأبذل أقصى جهد كل يوم مع كل الرغبة في اللعب والمنافسة مرة أخرى في البطولات التي كانت مهمة جدًا بالنسبة لي، فالحقيقة هي أنني لا أستطيع اللعب اليوم".

وتابع الإسباني: ليس لديك أي فكرة عن مدى صعوبة الأمر بالنسبة لي لعدم قدرتي على لعب هذه الأحداث.، الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو قبول الوضع ومحاولة النظر إلى المستقبل القريب مع الحفاظ على الإثارة والرغبة في اللعب من أجل إعطائي فرصة لتحسين الأمور".