بداية مثالية.. برشلونة يهزم ريال مايوركا بثلاثية رافينيا وتوريس ويامال (فيديو)

حقق برشلونة فوزه الأول في بداية حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني وذلك على حساب ريال مايوركا (3 ـ0) اليوم السبت في افتتاح مشوار الفريقين في المسابقة.

وأحرز أهداف برشلونة الذي فرض سيطرة تامة على مجريات المباراة، رافينيا وفيران توريس قبل أن يسجل النجم لامين يامال الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وشهد الشوط الأول من مواجهة الجولة الافتتاحية إثارة كبيرة وكانت 39 دقيقة فقط كافية لتشهد أطوار المواجهة أكثر من منعطف سواء بالأهداف أو اللقطات الفنية أو البطاقات الصفراء والحمراء.

وتقدم برشلونة بالهدف الأول لنجمه البرازيلي رافينيا في الدقيقة السابعة بعد تمريرة عرضية من لامين يامال انتهت برأسية من مسافة قريبة من المرمى لتصبح النتيجة 1 ـ 0 بشكل مبكر.

ونجح فيران توريس في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بتسديدة قوية من خارج مناطق الجزاء قبل أن تشهد اللقطة اعتراضا من لاعبي مايوركا.

وشهدت المباراة حالتي طرد في الشوط الأول للاعبين اثنين من ريال مايوركا، إذ رفع الحكم البطاقة الحمراء للمدافع مورالنس ثم للمهاجم وداد موريكي بعد تدخل عنيف على وجه حارس برشلونة.

وفي الشوط الثاني فرض لاعبو برشلونة سيطرتهم بالكامل على المباراة واكتسحوا دفاعات أصحاب الأرض لكن داني أولمو ويامال ورافينيا وبيدري أضاعوا عديد الأهداف.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت محتسب بدل الضائع نجح لامين يامال في وضع حد لإهدار الفرص السهلة وهز شباك مايوركا بتسديدة رائعة محرزا الهدف الثالث ليؤكد فوز فريقه في مستهل منافسات الليغا.

وحصد برشلونة أول 3 نقاط في الدوري لكنه قدم بالتوازي مع ذلك أداء مثاليا وفرض سيطرته بالكامل على منافسه فيما بدد لامين يامال شكوك مشجعي النادي الكتالوني بعد التكهنات بشأن جاهزيته للموسم الجديد في أعقاب فترة تحضيرات صاخبة.