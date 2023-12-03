تين هاغ: نيوكاسل استحق الفوز.. وسنواصل المضي قدمًا

حرص إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، على تهنئة فريق نيوكاسل بعد فوزه على فريقه، بهدف دون رد، مساء السبت، في الجولة الرابعة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاغ في تصريحات تلفزيونية، عقب اللقاء: "لقد مررنا بشوط أول صعب وقلنا إننا سعداء بتواجدنا في المباراة، نيوكاسل حقق فوزًا مستحقًّا".

وأضاف: "حققنا عودة جيدة في الجزء الأخير من المباراة، سأتحدث مع اللاعبين بشأن هذا الأمر، اعتقدنا أننا سجلنا هدفًا لكنه كان تسلّلًا، كان بإمكاننا التسجيل، سنعود ونتحدث عن هذا الأمر وننتقل إلى مباراة يوم الأربعاء".

وعن مستوى ماركوس راشفورد، شدد تين هاغ: "سأتحدث معه وليس إلى وسائل الإعلام".