تين هاغ: نيوكاسل استحق الفوز.. وسنواصل المضي قدمًا
حرص إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، على تهنئة فريق نيوكاسل بعد فوزه على فريقه، بهدف دون رد، مساء السبت، في الجولة الرابعة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال تين هاغ في تصريحات تلفزيونية، عقب اللقاء: "لقد مررنا بشوط أول صعب وقلنا إننا سعداء بتواجدنا في المباراة، نيوكاسل حقق فوزًا مستحقًّا".
وأضاف: "حققنا عودة جيدة في الجزء الأخير من المباراة، سأتحدث مع اللاعبين بشأن هذا الأمر، اعتقدنا أننا سجلنا هدفًا لكنه كان تسلّلًا، كان بإمكاننا التسجيل، سنعود ونتحدث عن هذا الأمر وننتقل إلى مباراة يوم الأربعاء".
وعن مستوى ماركوس راشفورد، شدد تين هاغ: "سأتحدث معه وليس إلى وسائل الإعلام".
وعن برونو فرنانديز، أشار: "أعتقد أن الجميع قد شاهدوا ما حدث، قبل ذلك كانت لدينا استراحة جيدة جدًّا لصنع فرصة كبيرة، كان هناك خطأ، سنترك ذلك خلفنا".
وعن مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، يوم الأربعاء، قال: "هذا الفريق يتمتع بالمرونة، لقد رأينا ذلك بعد مواجهة مانشستر سيتي، لقد تعرضنا لهزيمة سيئة ونحن متماسكون، لدينا خطة ونواصل المضي قدمًا".
وبفوز أمس، نجح نيوكاسل في الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية في الدوري أمام مانشستر يونايتد، للمرة الأولى من 126 عامًا.
كما حقق 3 انتصارات متتالية على مانشستر يونايتد للمرة الأولى من 101 عام، ونجح في الفوز على اليونايتد في مباراتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى منذ 51 عامًا، وفقًا لإحصائيات موقع "سكواكا".