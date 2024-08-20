كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن وجود اتفاق مع نادي بيراميدز، لبيع أسامة جلال مدافع الفريق السماوي، إلى النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وزعمت تقارير صحفية مصرية أن الزمالك أتم اتفاقه مع بيراميدز، للحصول على خدمات أسامة جلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولكن قال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأوضح: "بالفعل كان هناك تواصل من جانب الزمالك مع وكلاء أسامة جلال لمعرفة رغبته في الانضمام للفريق".

وأضاف: "اللاعب رحب بشدة بارتداء القميص الأبيض، وطلب مباشرة التحدث مع مسؤولي بيراميدز لإنهاء الصفقة".

وتابع: "الزمالك لم يتحرك على نحو رسمي مع بيراميدز حتى الآن؛ بسبب وجود مستحقات قديمة لصالح الفريق السماوي، تتمثل في باقي مستحقات شراء عمر جابر ونبيل عماد دونغا".

وأوضح: "سيتم تقديم عرض إلى نادي بيراميدز بجدولة باقي الديون، قبل تقديم عرض الحصول على خدمات أسامة جلال، كي لا يتم رفضه".

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ويعمل مسؤولو نادي الزمالك، على التعاقد مع عدة لاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل تدعيم النواقص التي تواجه الفريق في الموسم الجديد، بعد طلب جوزيه غوميز، دعم الفريق قبل بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها في الرياض خلال الشهر المقبل.

وأنهى الزمالك بطولة الدوري هذا الموسم 2023-2024، في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.