انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي إلى معسكر فريقه المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم المقبل.

وحصل رونالدو على إجازة عقب المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت مؤخرًا في ألمانيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر منصة إكس مقطع فيديو لوصول رونالدو إلى معسكر الفريق.

ولاقى رونالدو استقبالًا حافلًا من جانب زملائه بعد التحاقه لمعسكر الإعداد.

ويستعد النصر لخوض منافسات كأس السوبر السعودي حيث يلعب ضد التعاون يوم 13 أغسطس الجاري بمدينة أبها.

وخاض النصر عدة مباريات ودية استعدادًا للموسم المقبل بدأها بالتعادل مع لوليتانو دي سي البرتغالي بنتيجة 1-1 ثم فاز على ماريتيمو البرتغالي بنتيجة 1-0.

وتعادل النصر مع فارينسي البرتغالي بنتيجة 1-1 ثم خسر أمام بورتيمونينسي البرتغالي بنتيجة 0-1 وتلقى هزيمة كبيرة أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 0-4.

وشارك رونالدو في كأس أوروبا "يورو 2024" والتي ودع خلالها المنتخب البرتغالي من ربع النهائي على يد فرنسا بركلات الترجيح.

ولم يسجل كريستيانو رونالدو أي هدف في منافسات اليورو وسط انتقادات طالت نجم النصر السعودي.

ويأمل رونالدو تحقيق الألقاب المحلية مع النصر في الموسم المقبل بعدما خرج فريقه من الموسم الماضي بلقب وحيد وهي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وانضم النجم البرتغالي إلى نادي النصر في يناير 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.