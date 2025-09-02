اكتساح إنجليزي.. مَن أعلى 10 أندية أوروبية إنفاقا في سوق الإنتقالات الصيفية؟

فرضت الأندية الإنجليزية هيمنتها على سوق انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025 ـ 2026.

وبنهاية آخر آجال سوق الانتقالات الصيفية للدوريات الخمس الكبرى فجر اليوم الثلاثاء، تصدرت 9 أندية إنجليزية واجهة الأحداث عندما حلت ضمن قائمة أكثر 10 أندية في أوروبا إنفاقا على التعاقدات في الميركاتو الأخير.

ووقع ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بصفقة تاريخية حطمت كل الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي وذلك بنحو 170 مليون دولار ليحتل الفريق المركز الأول في ترتيب أكثر أندية أوروبا إنفاقا على التعاقدات الصيفية.

أخبار ذات علاقة بعد جدل واسع.. ليفربول يعلن صفقة إيزاك رسميا

واحتل ليفربول المركز الأول بإجمالي إنفاق وصل 481.9 مليون يورو متقدما على تشيلسي في المركز الثاني في حين اقتحم نادي سندرلاند الوافد الجديد على البريمرليغ قائمة "توب 10".

ولم تسجل أندية إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة دخولها في قائمة العشر الأوائل، في حين كان باير ليفركوزن الفريق الوحيد من خارج الدوري الإنجليزي.

ولا بد من القول إن ليفربول وقع على أغلى ثلاث صفقات في الصيف، وهي ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وهوغو إيكيتيكي، الذين تجاوزت تكلفتهم مجتمعين 350 مليون يورو.

ويأتي تشيلسي بإنفاق 328 مليون يورو، وكان أبرز الوافدين جواو بيدرو وجيمي جيتينز وأليخاندرو غارناتشو.

وأكمل أرسنال المراكز الثلاثة الأولى بإنفاق 293.5 مليون يورو، بما في ذلك

انتقالات مارتن زوبيمندي وإيبيريتشي إيزي وفيكتور غيوكيريس ونوني

مادويكي.

وواصل الدوري الإنجليزي الممتاز هيمتنته على الترتيب، حيث يأتي نيوكاسل

(الرابع)، ومانشستر يونايتد (الخامس).

وفي ما يلي قائمة أعلى 10 أندية إنفاقًا في صيف 2025:

1) ليفربول: 481.9 مليون يورو

2) تشيلسي: 328 مليون يورو

3) أرسنال: 293.5 مليون يورو

4) نيوكاسل: 288.85 مليون يورو

5) مانشستر يونايتد: 250.7 مليون يورو

6) نوتنغهام فورست: 236.9 مليون يورو

7) توتنهام: 210.6 مليون يورو

8) مانشستر سيتي: 206.9 مليون يورو

9) باير ليفركوزن: 198.15 مليون يورو

10) سندرلاند: 187.9 مليون يورو.

ووصل إجمالي إنفاق أغنى دوري كرة قدم في العالم خلال فترة الانتقالات إلى ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لأول مرة، متجاوزا 2.7 مليار جنيه إسترليني التي أنفقت في موسم 2022-2023.