كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات حالة البرازيلي مالكوم، نجم الهلال السعودي، وموقفه من المشاركة مع الفريق أمام الأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي، الذي ينطلق 13 أغسطس المقبل.

وكان مالكوم قد خضع لعملية جراحية على مستوى الركبة عقب نهاية الموسم الماضي الذي قدم فيه مستويات جيدة مع "الزعيم".

ويواجه الهلال نظيره الأهلي يوم 13 أغسطس في نصف النهائي، وسيواجه الفائز من مباراة النصر والتعاون في النهائي.

ويتواجد فريق الهلال حاليا في النمسا لإجراء معسكر الإعداد لموسمه الجديد.

أخبار ذات علاقة تطورات إيجابية بشأن مالكوم قبل انطلاق معسكر الهلال السعودي

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادرها التي شككت في إمكانية مشاركة اللاعب في المباراة ضد الأهلي.

وأوضح التقرير أن "النجم البرازيلي أظهر تحسنًا وتقدمًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي بعد عملية الوتر الرضفي للركبة، لكن لم يتحدد موعد العودة إلى التدريبات الميدانية، حيث سيبدأ تدريجيًا بالجري حول الملعب شريطة أن يتجاوز الاختبارات القياسية والعضلية قبل دخول التدريبات الجماعية".

ويخضع مالكوم لبرنامج تأهيلي في مقر بعثة الهلال، تحت إشراف الجهاز الطبي بمتابعة الإسباني خوان خيمينيز، طبيب الفريق، بعد أن أجرى المرحلة الأولى، في بلاده عقب العملية الجراحية.

وساهم مالكوم في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية الدوري والسوبر وكأس الملك، حيث سجل 23 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة في 49 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية.