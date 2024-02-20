الفرصة الأخيرة لإنقاذ برشلونة

العبوا كأنكم تقاتلون على حياتكم

يحصل برشلونة على فرصة اللعب في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات؛ إذ كانت آخر مواجهة للفريق الكتالوني في تلك الأدوار أمام باريس سان جيرمان، الذي أحرج العملاق الإسباني وفاز عليه برباعية في كامب نو، ثم نجح في الخروج بأقل الخسائر في باريس.

الخصم هذه المرة ليس باريس سان جيرمان، ولا يقود هجومه كيليان مبابي الذي سجل هاتريك في آخر زيارة له على ملعب كامب نو، لكن اسمه نابولي صاحب الخبرة الضئيلة أوروبيًا، والمشوار المحلي المحبط هذا الموسم.

لكن بالرغم من ذلك سيكون على الفريق الكتالوني القتال كما لم يفعل من قبل هذا الموسم، من أجل الاستمرار لأبعد مكان ممكن في دوري أبطال أوروبا.

نابولي قد لا يكون العثرة التي تخرج برشلونة من دوري الأبطال، لكنه بالتأكيد سيتعب الفريق الكتالوني وسيكون مؤشرًا لقدرة كتيبة على الاستمرار في البطولة لما هو أبعد من دور الـ 8 حال نجح أبناء الكامب نو في الفوز.

الفوز يعني المزيد من الأموال

مجرد وصول برشلونة لهذا الدور فالنادي الكتالوني قد حصد بالفعل 9.6 مليون يورو، نظير اللعب في دور الـ 16.

لكن الآن الطموح سيكون الحصول على مبلغ 10.6 مليون يورو إضافية بالفوز على نابولي، وهي قيمة مكافأة الفرق المتأهلة لثمن النهائي، ووقتها ستكون الجائزة المالية الإجمالية لبرشلونة هذا الموسم هي 47 مليون يورو منها 26.8 على نتائج دور المجموعات.

ذلك المبلغ سيكون قابلًا للزيادة حال تأهل برشلونة إلى دور النصف نهائي، حيث سيحصل على 12.5 مليون يورو إضافية، وحال نجح في الصعودة للنهائي سيحصل على 15.5 مليون يورو.

أما إذا ما حدثت المعجزة وتوج الفريق بدوري أبطال أوروبا، فستكون جائزته المالية الأخيرة هي 20 مليون يورو، حينها سيكون أقصى ما يمكن للفريق الحصول عليه هو 85.14 مليون يورو.

كل تلك المبالغ المالية ستساعد برشلونة بشكل واضح في الصيف لو نجح في حصد ولو حتى نصفها، وقد توقف عملية بيع لأحد نجوم الفريق أمثال رونالد أراوخو، أو فرينكي دي يونج، أو بيدري جونزاليس.