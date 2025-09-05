اسم جديد.. مدرب مفاجئ للغاية يدخل حسابات الأهلي المصري

دخل اسم جديد حسابات إدارة الأهلي المصري لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأقال الأهلي مدربه ريبيرو بعد مرور 5 جولات من عمر الدوري المصري بسبب سوء النتائج.

وجمع الفريق الأحمر 5 نقاط من 4 مباريات بالدوري المصري، وتلقى هزيمة مريرة على يد بيراميدز بثنائية دون رد.

وأفاد تقرير نشره موقع "توتو ميركاتو ويب" بأن الأهلي تواصل مع المدرب الإيطالي ليوناردو سيمبليتشي من أجل التعرف على مطالبه وشروطه لتولي قيادة الفريق الأحمر.

ويبلغ سيمبليتشي 58 عاماً، وكان لاعباً في صفوف عدة أندية إيطالية مغمورة قبل الاتجاه للتدريب عقب اعتزاله عام 2003.

وتولى المدرب الإيطالي قيادة عدة أندية على رأسها بيزا وكالياري بينما كانت محطته الأخيرة مع سامبدوريا بعدما تولى المهمة يوم 12 نوفمبر 2024 وحتى شهر يوليو الماضي.

ولم يسبق أن عمل سيمبليتشي خارج حدود إيطاليا خلال مسيرته التدريبية على مدار 22 عاماً كاملة.

وأعلن الأهلي تعيين جهاز فني مؤقت بقيادة عماد النحاس قائماً بأعمال المدير الفني ووليد صلاح الدين مديراً للكرة.