فريق المليارات لم يظهر.. مجدي عبد الغني يهاجم الأهلي (فيديو)

وجَّه مجدي عبد الغني، نجم الأهلي المصري الأسبق، هجومًا لاذعًا ضد الفريق الأحمر بعد تعثره بالتعادل أمام مودرن سبورت، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء السبت، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وأفلت الأهلي من هزيمة في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري المحلي، واكتفى بتعادل مثير 2-2 أمام مودرن سبورت في الجولة الافتتاحية.

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري والدوري التونسي.. مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة

وبعد شوط أول سلبي تقدم الأهلي بضربة رأس لاعب الوسط أحمد رضا بعد ركلة ركنية من أحمد سيد "زيزو" بالدقيقة الـ50.

لكن حسام حسن، مهاجم الأهلي السابق، أدرك التعادل بتسديدة جانبية قوية بعد 8 دقائق، وانتزع مودرن سبورت التقدم بضربة رأس متقنة من المدافع علي الفيل بعد ركلة ركنية بالدقيقة الـ74.

وأدرك الأهلي التعادل بضربة رأس أخرى من المدافع الجديد ياسين مرعي بعد ركلة حرة جانبية من زيزو.

كان الزمالك بدوره استهل الموسم بفوز متأخر 2-0 أمام سيراميكا كليوباترا، مساء الجمعة.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: "ليس هذا النادي الأهلي الذي نعرفه ويبدأ البطولة ويكشر عن أنيابه، الفرقة التي شكلت بمليارات الجنيهات لم تظهر أمام فريق مودرن الذي لا يملك إمكانيات تضاهي الأهلي".

وأضاف: "10 دقائق من الوقت بدل الضائع بانتظار الهدف الذي يأتي دائمًا في هذا الوقت، لكن بلا فائدة، والمباراة تخرج بالتعادل وكأنها هزيمة للأهلي؛ لأن المفروض كل النقاط التي يحصدها ضد الفرق التي ليست في إمكانياته يفوز بها، والمهم البدايات تكون قوية تعطي أملًا للجمهور وتظهر للفرق الأخرى أننا لا "نهزر" هذا الموسم".

وتابع: "المسابقة بشكلها الحالي المهم بها هو تحصيل النقاط في البداية لأنها تلعب من دور واحد، ولسنا مع الإفراط في الفرحة أو الغضب".

وشدد عبد الغني: "علينا أن نهدأ في حالة فوز الزمالك أو تعادل الأهلي ولا نكون مفرطين في الفرحة لأن الزمالك قد يخسر في مواجهته المقبلة أو يتعادل، والأهلي من كثرة الإفراط في أنه فرقة لا أحد سيقف أمامها وجدنا الفريق قدَّم أداءً ضعيفًا جدًّا ضد مودرن".