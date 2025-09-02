"سيجلط جمهور الهلال".. تعليق صادم حول مستوى داروين نونيز (فيديو)

علق الإعلامي رامي تونسي، بشكل ساخر على مستوى النجم الأوروغوياني داروين نونيز مع نادي الهلال السعودي، وذلك على خلفية الأداء الأول للاعب في دوري روشن.

جاءت التصريحات الصادمة خلال مناقشة أداء نونيز في المباراة الافتتاحية للهلال أمام نادي الرياض، والتي انتهت بفوز "الزعيم" بنتيجة 2-0.

وعلى الرغم من الفوز، أضاع نونيز، القادم صيفاً من ليفربول الإنجليزي، عدة فرص تسجيلية واضحة، كما أحرز هدفاً تم إلغاؤه بسبب التسلل.

وقال تونسي، في إشارة ساخرة إلى معدل إهدار نونيز للفرص: "نونيز سيجلط جمهور الهلال".

وتوقع أن يؤدي أداء المهاجم إلى إثارة غضب ومضايقة مشجعي الفريق الأزرق إذا استمر على هذا النحو.

يذكر أن نونيز (26 عاماً) انضم إلى الهلال في صفقة بلغت قيمتها – وفقاً لتقارير إعلام بريطانية – 53 مليون يورو، دون أن يفصح النادي السعودي أو ليفربول عن القيمة الرسمية للانتقال.