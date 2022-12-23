بعد التتويج بكأس العالم.. ميسي يوجه الدعوة إلى سواريز لقضاء عطلة عيد الميلاد في مسقط رأسه بالأرجنتين

وتدفق الملايين من الأرجنتينيين المتحمسين على شوارع بوينس أيرس يوم الثلاثاء الماضي لتحية المنتخب الفائز بكأس العالم بقيادة ميسي فور عودتهم من قطر، حيث أدت الحشود الضخمة لإيقاف الحافلة المكشوفة للاعبين.

ولم يتمكن اللاعبون من الوصول إلى وسط بوينس أيرس كما هو مخطط بسبب مخاوف أمنية نتيجة حجم الحشود التي قدرتها وسائل إعلام محلية بأكثر من خمسة ملايين شخص. وتم نقل اللاعبين من الحافلة إلى طائرات هليكوبتر قبل أن يسافر ميسي وأنخيل دي ماريا الى روساريو.

ويقيم قائد الأرجنتين في منزله في كنتاكي كانتري كلوب وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من نجوم الرياضة العالميين من المقرر أن ينضموا إلى الاحتفالات بما في ذلك لاعب خط الوسط الإسباني السابق أندريس إنيستا ومهاجم الأرجنتين السابق سيرجيو أجويرو.

خطف مانشستر سيتي فوزًا عصيبًا من غريمه ليفربول وتغلب عليه 3-2، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في مانشستر في طريقه إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 10، ثم تعادل فابيو كارفاليو لليفربول في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الجزائري رياض محرز في التقدم مرة أخرى لمانشستر في الدقيقة 47، ولكن تعادل المصري محمد صلاح للريدز في الدقيقة 48.

وفك الهولندي ناثان أكي وأحرز ثالث أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 58.