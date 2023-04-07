رسميًا.. النصر يعلن تجديد عقد تاليسكا حتى 2026

وأغلق نادي النصر بهاذ التجديد، الباب أمام عدة أندية كانت ترغب في الحصول على خدمات تاليسكا أبرزها فلامنغو البرازيلي وعدة أندية تركية.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو، ظهر فيه تاليسكا وهو يتحدث عن تجديد تعاقده مع "العالمي" حتى عام 2026.

وقام نادي النصر بكتابة عنوان على الفيديو يتكون من 4 كلمات فقط هم " من شرانا .. ما نخليـه!".