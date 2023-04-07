رسميًا.. النصر يعلن تجديد عقد تاليسكا حتى 2026
أعلن نادي النصر السعودي تجديد عقد مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا لثلاث سنوات قادمة، ليستمر في صفوف العالمي حتى عام 2026.
وأغلق نادي النصر بهاذ التجديد، الباب أمام عدة أندية كانت ترغب في الحصول على خدمات تاليسكا أبرزها فلامنغو البرازيلي وعدة أندية تركية.
ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو، ظهر فيه تاليسكا وهو يتحدث عن تجديد تعاقده مع "العالمي" حتى عام 2026.
وقام نادي النصر بكتابة عنوان على الفيديو يتكون من 4 كلمات فقط هم " من شرانا .. ما نخليـه!".
ويتربع تاليكسا على عرش صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 16 هدفا مع أوديون إيغالو مهاجم الهلال، وبفارق هدف عن عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد.
وينتهي العقد الحالي لتاليسكا، البالغ من العمر 29 عامًا، في 2024، وانتقل للعالمي في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو ايفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
ويحتل النصر، الذي ضم رونالدو البالغ عمره 38 عاما يناير الماضي في صفقة ضخمة حتى 2025، المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر، قبل آخر ثماني جولات.