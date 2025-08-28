يحقدون على لامين يامال.. صحفية كتالونية تفجر غضباً في ريال مدريد

هاجمت الصحفية الإسبانية كارمي بارسيلو النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بسبب سلوكياته داخل وخارج الملعب، معتبرة في المقابل أن هناك حملة تستهدف الشاب لامين يامال، موهبة برشلونة، بدافع الغيرة والحقد على موهبته الاستثنائية.

وتعرض يامال مؤخرًا لانتقادات حادة بعد احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر بحفل مثير للجدل، شهد وجود فتيات وأشخاص قصار القامة؛ ما دفع بعض المؤسسات الحكومية للتلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وقالت بارسيلو في مقالها بصحيفة سبورت: "أسابيع من الجدل حول حفلة عيد ميلاد يامال، لكن الحقيقة أن الشرارة الحقيقية انطلقت من غرفة ملابس ريال مدريد. بدأتُ أدرك أن الأمر تجاوز الغيرة من موهبته، ليصبح محاولة للتغطية على تصرفات فينيسيوس جونيور".

وأضافت: "الهدف كان خلق توازن في الصورة بين اللاعبين حتى لا يخسر فينيسيوس معركته الإعلامية. من قبل استُخدم لقب (القائد) لتلميع كيليان مبابي رغم موسم بلا إنجازات جماعية، ومع ذلك جرى تصويره على أنه النجم الأبرز في الفريق الملكي".

وتابعت: "ريال مدريد بات قلقًا من (تأثير لامين يامال)، في وقت خذل فيه فينيسيوس الإدارة والجماهير بسلوكياته المتكررة داخل وخارج الملعب. صحيح أنه سجل وصنع بعد دخوله أمام ريال أوفييدو، لكن لفت الأنظار بسلوك سلبي مثل التثاؤب على الدكة أو ازدراء المنافسين، يشوّه صورة النادي".

وأشارت الصحفية إلى أن فينيسيوس لم يتلقَّ عروضًا كبرى للرحيل، ومع ذلك يطالب براتب يوازي أو يتجاوز ما يحصل عليه زميله مبابي، وهو أمر – على حد وصفها – "مستحيل أن يناله".

كما انتقدت بارسيلو إشارة ازدراء وجّهها اللاعب لجماهير أوفييدو، معتبرة أنها دليل إضافي على سوء سلوكه، قبل أن تهاجمه بسبب نشره مقطعًا غنائيًّا على إنستغرام يتضمن كلمات "لا يهمني إذا كنت تحبني".

وفي ختام مقالها، دافعت الصحفية عن لامين يامال قائلة: "في سانتياغو برنابيو تعرض يامال لإهانات، لكنه صمد. إنه شاب صُقل في لا ماسيا حيث يتعلم اللاعبون كيف يواجهون الضغوط. رسالتي له: خلال التسعين دقيقة ابتلع الإهانات، اصمد، وأثبت نفسك بموهبتك الفذة، لأنهم ببساطة ينتظرون سقوطك".