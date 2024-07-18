قال جوشوا زيركزي، المنضم حديثا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن جماهير الفريق يمكنها أن تتوقع مشاهدة لاعب مبدع لا يمكن التنبؤ بتصرفاته طور مهاراته بممارسة اللعبة داخل ملاعب الأقفاص الحديدية.

وانتقل زيركزي (23 عاما) إلى يونايتد، يوم الأحد الماضي، بعدما قدم أداء ممتازا مع بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي، وكان هداف الفريق برصيد 11 هدفا وصنع خمسة أهداف ليضمن للفريق مكانا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال زيركزي في مقابلة أجراها مع موقع يونايتد على الإنترنت: "نعم، كانت الأسابيع القليلة الماضية متقلبة للغاية، لكنها كانت تجربة جيدة للغاية، أنا سعيد جدا بوجودي هنا.

"من الواضح أن الانتقال إلى مانشستر يونايتد أمر إيجابي للغاية، لذلك نعم، لا أستطيع الانتظار للبدء ومواصلة ما قمت به في الموسم الماضي".

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ويعد زيركزي الذي يبلغ طوله 1.93 متر لاعبا يملك قدرات فنية مميزة للاعب بمثل حجمه، وهو ما يرجعه إلى طفولته في مدينة سبايكينيسه جنوبي هولندا، حيث طور مهاراته في أقفاص يوهان كرويف، وهي ملاعب كرة قدم مغلقة تحمل اسم أسطورة الكرة الهولندية.

وقال زيركزي: "عندما كنت طفلا صغيرا، فإن اللعب مع لاعبين أقوى وأكبر منك سنا يجعلك تتكيف، لذلك أعتقد أن هذا شيء تتعلمه في سن مبكرة في هولندا، خاصة حيث نشأت.

"أنا لاعب مبدع يجيد التعامل مع الكرة، لا يمكن التنبؤ بتصرفاتي في بعض الأحيان".

وأشار زيركزي إلى أن وجود المدرب الهولندي إريك تن هاغ في يونايتد يعد "امتيازا"، وأن انضمام رود فان نيستلروي، مهاجم هولندا ومانشستر يونايتد السابق، في الطاقم التدريبي للفريق سيساعده على التكيف مع فريقه الجديد، لكن ذلك ليس السبب الوحيد لانتقاله إلى ملعب أولد ترافورد.

وتابع: "مانشستر يونايتد نادٍ عظيم وعملاق. ومن الواضح أن وجود بعض الهولنديين في النادي يجعل الأمر أسهل بعض الشيء.

"لكن لكي أكون منصفا، أنا شخص بسيط، وليس من الصعب علي التكيف.

"عندما كنت أصغر سنا شاهدت منتخب هولندا ومانشستر يونايتد وكنت أشاهده (فان نيستلروي) وهو يلعب، كان أحد الأشخاص الذين كنت تقلدهم عندما تلعب مع الأصدقاء.

"لذا من الواضح أن وجوده هنا أمر خاص بعض الشيء، إنه أمر رائع".

وكان زيركزي آخر إضافة في تشكيلة هولندا التي شاركت ببطولة أوروبا لكرة القدم. وخاض أول مباراة مع منتخب بلاده خلال الفوز في دور الثمانية ضد تركيا.