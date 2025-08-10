جملة أثارت جدلا.. هل إينيغو مارتينيز آخر صفقات النصر السعودي؟ (فيديو)

أثارت إحدى العبارات المكتوبة في الفيديو التقديمي للاعب النصر السعودي الجديد، إينيغو مارتينيز، حالةً من الجدل بين جمهور "العالمي".

وأعلن النصر تعاقده مع المدافع إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن برشلونة الإسباني.

وسيدعم مدافع إسبانيا فريق المدرب جورجي جيسوس، الذي تعاقد مع المهاجم جواو فيليكس قادمًا من تشيلسي الإنجليزي الشهر الماضي، لمدة موسم واحد.

وقال النادي السعودي في بيان في وقت مبكر من يوم الأحد: إنه تعاقد مع "الإسباني مارتينيز في صفقة انتقال حر"، على أن يمتد العقد حتى عام 2026.

وانضم مارتينيز (34 عامًا) إلى برشلونة في 2023 قادمًا من أتلتيك بلباو، قبل إنهاء تعاقده مع النادي الكتالوني بالتراضي بين الطرفين تمهيدًا للانتقال إلى السعودية.

وفي الفيديو الذي نشره النصر عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كتبت جملة: "يسرنا أن نرحب بآخر صفقات النصر"، وهي العبارة التي صدمت جماهير "العالمي"، وتسألون هل المقصود أنها آخر صفقة في الميركاتو الصيفي أو أنها أحدث صفقات الفريق.

وجاء الجدل بعدما تردد عن تقلص أموال الدعم المقدمة للأندية التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي لضم لاعبين جدد في الميركاتو الحالي.

ولكن وفقًا للتقارير، فإن العبارة المقصود بها أنها آخر صفقة أكملها الـنصر مؤخرًا وليس آخر صفقة في الـسوق الصيفي.

وما يدعم هذا الأمر هو سعي النصر للتعاقد مع كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، الذي ذكرت عدة تقارير أن الإدارة النصراوية توصلت مع اللاعب إلى الاتفاق الشخصي، وتستهدف حاليًّا الاتفاق مع ناديه الألماني.

يذكر أن مارتينيز خاض خلال موسمه الأول 25 مباراة بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، ورسخ أقدامه في صفوف الفريق وخاض 46 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي.

وبدأ مارتينيز، الذي فاز بثلاثية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر المحلية في الموسم الماضي، مسيرته مع ريال سوسيداد قبل الانتقال إلى بلباو عام 2018.

وشارك مارتينيز، الذي سبق له الفوز بكأس الملك مع بلباو موسم 2020-2021، في 21 مباراة دولية مع إسبانيا.

ويستعد النصر، الذي مدَّد تعاقده مع الهداف كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، للمشاركة في كأس السوبر السعودية إذ يواجه في الدور قبل النهائي منافسه الاتحاد، بطل الدوري والكأس، يوم الـ19 من أغسطس.