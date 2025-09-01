فوضى ونتائج سيئة.. محلل سعودي يكشف سر فشل ريبيرو مع الأهلي (فيديو)

تحدث المحلل الرياضي عماد السالمي عن السبب الأبرز وراء فشل الإسباني خوسيه ريبيرو مع الأهلي المصري، والذي اضطرت الإدارة برئاسة محمود الخطيب لإقالته، مساء أمس الأحد.

وأعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز، انتهاء ارتباطه بمدربه الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الخسارة أمام غريمه بيراميدز في الجولة الخامسة للمسابقة، يوم السبت.

وخسر الأهلي 2-صفر أمام بيراميدز بعد أن سجل وليد الكرتي هدفا في كل شوط ليرفع بيراميدز رصيده إلى ثماني نقاط ووصل للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند خمس نقاط وتراجع للمركز 13.

وتعاقد الأهلي مع ريبيرو (49 عاما) في نهاية مايو الماضي في عقد يمتد لعامين، وذلك قبل انطلاق كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة في منتصف يونيو.

لكن ريبيرو، لم يترك أي بصمة تذكر على أداء الفريق في البطولة؛ إذ تعادل في مباراتين وخسر أمام بالميراس ليخرج من الدور الأول للبطولة بنظامها الجديد.

وخاض الأهلي أربع مباريات في الدوري هذا الموسم تعادل في اثنتين وفاز في واحدة على حساب فاركو قبل أن يخسر من بيراميدز، وصيف بطل الدوري الموسم الماضي؛ ما أثار حفيظة الجماهير في المدرجات التي طالبت برحيل المدرب.

وأقال الأهلي المدربَين اللذين سبقَا ريبيرو في تولي المسؤولية وهما البرتغالي ريكاردو سواريس في أغسطس 2022 والسويسري مارسيل كولر في أبريل من العام الجاري.

وقال السالمي في تصريحات تلفزيونية: "حذرت الأهلي من قبل من أخطاء ريبيرو، والنادي تعاقد مع أسماء كبيرة جدا والمدرب يجب أن يكون أكبر، فكلما رفعت قيمة اللاعب ارفع أكثر قيمة المدرب. وأستغرب مما فعله محمود الخطيب بالتعاقد مع ريبيرو".

وأضاف: "أتحدى الخطيب لو كان يرضى بتوظيف المدرب للاعبين في الملعب، لكان الأمر سيئا وفوضى غريبة، هناك ضبط يجب أن يتواجد في غرفة الملابس وفي كأس العالم للأندية نتذكر أزمة ركلة الجزاء بين زيزو وتريزيغيه ووسام أبو علي، والآن في الدوري لا نعرف من هو الحارس الأساسي للفريق هل مصطفى شوبير أم محمد الشناوي، الموضوع غريب، مشكلة الأهلي كانت في مدربه وسنرى نتائج مغايرة بعد رحيله".