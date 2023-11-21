NBA.. هورنتس يُوقف انتصارات سيلتيكس في الوقت الإضافي

سجل مايلز بريدجز، العائد مؤخرًا من إيقاف في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، رمية ثلاثية قبل 6.1 ثانية على نهاية الوقت الإضافي ليفوز تشارلوت هورنتس 121-118 على ضيفه بوسطن سيلتيكس الليلة الماضية.

وبدأ تشارلوت انتفاضته وعودته للمباراة في بداية الربع الرابع وسجل آخر تسع نقاط في آخر دقيقتين من الوقت الأصلي، في طريقه لإيقاف سلسلة من الهزائم استمرت أربع مباريات.