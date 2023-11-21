NBA.. هورنتس يُوقف انتصارات سيلتيكس في الوقت الإضافي
سجل مايلز بريدجز، العائد مؤخرًا من إيقاف في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، رمية ثلاثية قبل 6.1 ثانية على نهاية الوقت الإضافي ليفوز تشارلوت هورنتس 121-118 على ضيفه بوسطن سيلتيكس الليلة الماضية.
وبدأ تشارلوت انتفاضته وعودته للمباراة في بداية الربع الرابع وسجل آخر تسع نقاط في آخر دقيقتين من الوقت الأصلي، في طريقه لإيقاف سلسلة من الهزائم استمرت أربع مباريات.
وأحرز لاميلو بال 36 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وأرسل ثماني تمريرات حاسمة لهورنتس فيما أضاف جوردون هايوارد لاعب سيلتيكس السابق 20 نقطة.
وأنهى بريدجز المباراة برصيد 14 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة.
وسجل جيسون تيتوم 31 من 45 نقطة في الشوط الأول لسيلتيكس، الذي توقفت سلسلة انتصاراته عند ست مباريات.
وكان تيتوم أيضًا صاحب أعلى إجمالي في الاستحواذ على الكرات المرتدة برصيد 13 كرة وأيضًا ست تمريرات حاسمة. وأضاف بايتون بريتشارد 21 نقطة لصالح بوسطن.
وفي باقي مباريات الليلة الماضية، تغلب واشنطن ويزاردز 129-142 على ضيفه ميلووكي باكس، فيما خسر ديترويت بيستونز على أرضه 103-107 أمام دنفر ناجتس.
وكذلك خسر سان أنطونيو سبيرز 99-124 أمام ضيفه لوس أنجليس كليبرز. وشيكاغو بولز أمام ميامي هيت 100-118.
وفاز نيو أورليانز بليكانز 129-93 على سكرامنتو كينغز، ومينيسوتا تمبرولفز على نيويورك نيكس 117-100، وأخيرا جولدن ستيت وريورز 121-116 على هيوستون روكتس.