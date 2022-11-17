جاك وارنر مسؤول الفيفا السابق يخسر طعنا ضد قرار تسليمه لأمريكا

قالت محكمة في لندن، اليوم الخميس، إنه أصبح من الممكن تسليم جاك وارنر النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الموجود في بلاده ترينيداد إلى السلطات الأمريكية لمحاكمته بتهم فساد.

ودافع محامو الدفاع عن وارنر عن موكلهم قائلين، إن تسليمه للسلطات الأمريكية غير قانوني، لكن أعلى محكمة استئناف في لندن على مستوى الكثير من دول الكومنولث رفضت الطعن بالإجماع؛ ما قد يفسح المجال أمام تسليمه للولايات المتحدة.