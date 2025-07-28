لاعبة نيجيرية: كريستيانو رونالدو لا يمكنه تسجيل أهدافي (فيديو)

كتب: نور الدين ميفراني

تفاخرت اللاعبة النيجيرية إستر أوكورونكوو بأهدافها، معتبرة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يستطيع تسجيل مثلها.

وقالت المهاجمة النيجيرية، في فيديو على المواقع تم نشره على منصات التواصل: "حتى كريستيانو رونالدو لا يستطيع تسجيل مثل أهدافي"، مستعرضة بعض أهدافها رفقة الأندية التي لعبت في صفوفها.

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ورغم كون أرقامها رفقة الأندية التي لعبت لها ليست كبيرة؛ إذ اكتفت في السنوات الخمس الأخيرة بتسجيل حوالي 22 هدفًا رفقة 4 أندية، لكنها نشرت في الفيديو أهدافًا جميلة من توقيعها.

وتوّجت إستر أوكورونكوو رفقة منتخب بلادها بكأس أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب، وسجلت الهدف الأول لمنتخب بلادها من ضربة جزاء في النهائي أمام المنتخب المغربي، لتقود المنتخب النيجيري للعودة في النتيجة والفوز 3-2 بعدما كان متخلفًا في الشوط الأول 2-0.

Même Cristiano Ronaldo ne serait pas capable de marquer un but comme le mien. ---Esther Okoronkwo, joueuse des Super Falcons (Nigéria),😂🤣😅 N'oubliez pas , partagez et Likez #sna Posted by Sport News Africa on Sunday, July 27, 2025

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وتبلغ إستر أوكورونكوو من العمر 28 سنة، وتلعب في مركز الهجوم، ولعبت سابقًا لأندية سانت إيتيان في فرنسا، وتينريفي في إسبانيا، وشانغشو في الصين، وحاليًا تلعب لفريق تورنتو الكندي، وقبلها في أندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما شاركت اللاعبة النيجيرية رفقة منتخب بلادها في 36 لقاء، وسجلت 9 أهداف.