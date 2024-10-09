"بيولي" ينفض الغبار عن كنز دفين في النصر السعودي

نجح الإيطالي ستيفانو بيولي ، المدير الفني لفريق النصر السعودي، في إعادة الهدوء والتوازن إلى أصحاب الرداء الأصفر بعد توليه المهمة خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو.

ونجح بيولي صاحب الـ58 عامًا في استغلال خبراته التدريبية وعمله مع أندية كبرى في إيطالي على رأسها ميلان، واستطاع أن يفرض نظامًا تكتيكيًا على النصر منذ اليوم الأول.

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وحقق المدرب الإيطالي العلامة الكاملة بانطلاقته مع النصر بالفوز في 5 مباريات متتالية على حساب الاتفاق بثلاثية دون رد والوحدة بثنائية نظيفة والعروبة بثلاثة أهداف دون رد بالدوري كما تغلب على الحزم بنتيجة 2-1 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز على الريان القطري بنفس النتيجة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

أحد أبرز بصمات بيولي أيضاً مع النصر يتمثل في إعادة اكتشاف أحد نجوم العملاق السعودي ونفض الغبار عن كنز دفين يتمثل في النجم السنغالي ساديو ماني.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي بصمات بيولي في تطوير أداء ساديو ماني مع النصر:

توظيف مثالي

كسب بيولي الرهان على توظيف ساديو ماني المثالي في الجانب الهجومي كقوة ضاربة.

واعتمد المدرب الإيطالي على قدرات ماني البدنية في أداء الدور الدفاعي بخلاف إيمانه بالقدرات الهجومية للاعب السنغالي.

ويعول بيولي على تألق ماني في مركز الجناح الأيسر ولكنه قام بتوظيفه أيضاً كمهاجم وهمي في مباراة الحزم لبعض الدقائق بجانب الرهان على صناعة اللعب في بعض الأوقات بتبادل الأدوار مع أندرسون تاليسكا.

فاعلية هجومية

عادت الفاعلية الهجومية لأسد التيرانغا ساديو ماني مع بيولي، وتألق بشكل لافت أمام مرمى المنافسين.

وسجل ماني 4 أهداف في 5 مباريات تحت قيادة ستيفانو بيولي، ولعب دوراً بارزاً في انتصارات فريقه.

وقدم ماني 3 تمريرات حاسمة ما يعني أنه ساهم في 7 أهداف للنصر مع المدرب الإيطالي من أصل 12 هدفًا سجلها الفريق.

بصمة واضحة

ظهرت بصمة بيولي في التعامل النفسي المميز مع ماني لتظهر قدرات النجم السنغالي بقوة مع النصر.

وتحدث ماني نفسه عن دور بيولي في تطوير الفريق مؤكدًا أن المدرب الإيطالي تعامل مع اللاعبين بشكل جيد وقدم بصمات واضحة.

وقال المدرب المصري أحمد مجدي عبر قناة "روتانا خليجية" إن ساديو ماني لاعب كبير ويملك قدرات رائعة موضحاً أنه كسب الرهان أمام الانتقادات التي واجهها في بداية الموسم.

وأضاف" بيولي استطاع أن يعامل ماني نفسياً بشكل أفضل وهو ما أظهر تأثير اللاعب".