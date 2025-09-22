أبرزهم كريستيانو رونالدو وميسي.. أشهر 10 لاعبين سجلوا 5 أهداف في مباراة واحدة

كتب - نور الدين ميفراني

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند 5 أهداف خلال فوز منتخب بلاده الكاسح على مولدوفا (11-1) ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ليخطف أنظار العالم، إذ إن تسجيل لاعب واحد خمسة أهداف يُعد حدثًا استثنائيًّا في كرة القدم.

فرغم أن تسجيل "هاتريك" (3 أهداف) يُعتبر إنجازًا كبيرًا، فإن تسجيل 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة يُنظر إليه عادةً كإعجاز يلفت الأنظار إعلاميًّا وجماهيريًّا.

ولم يكن هالاند أول من يحقق هذا الإنجاز، فقد سبقه عدة نجوم، بعضهم كرره أكثر من مرة، نستعرض أبرزهم في التقرير الآتي:

الألماني غيرد مولر (بايرن ميونخ)

أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وهداف تاريخي كبير، سجل 5 أهداف في مباراة واحدة 7 مرات: 4 في الدوري الألماني، ومرتين في كأس ألمانيا، ومرة في دوري أبطال أوروبا.

الأرجنتيني ليونيل ميسي

النجم التاريخي المتوج بـ8 كرات ذهبية، سجل 5 أهداف بقميص برشلونة في دوري أبطال أوروبا، كما كرر الإنجاز مع منتخب الأرجنتين في مباراة ودية أمام إستونيا.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

أحد أفضل المهاجمين في العقد الأخير، سجل 5 أهداف تاريخية بقميص بايرن ميونخ أمام فولفسبورغ خلال 9 دقائق فقط بعد نزوله بديلاً، وهي أسرع "خماسية" في تاريخ البوندسليغا.

الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أفضل هداف حاليًّا في تاريخ كرة القدم في المباريات الرسمية برصيد 945 هدفًا، وأحد أفضل اللاعبين في التاريخ سجل 5 أهداف في مباراة واحدة مرتين حين كان لاعبًا لريال مدريد.

الأولى موسم 2014-2015 في مرمى غرناطة خلال الفوز 9-1، والثانية موسم 2015-2016 في مرمى إسبانيول خلال الفوز 6-0.

النرويجي إيرلينغ هالاند

نجم مانشستر سيتي وأحد أخطر مهاجمي العالم حاليًّا، سجل 5 أهداف في ثلاث مناسبات، ضد لايبزيغ (7-0) في دوري أبطال أوروبا 2022/23، وفي شباك لوتون تاون (6-2) في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023/24، وأمام مولدوفا (11-1) بقميص النرويج في التصفيات المؤهلة للمونديال العالمي.

الفرنسي كيليان مبابي

نجم ريال مدريد الحالي، سبق له تسجيل 5 أهداف بقميص باريس سان جيرمان أمام فريق باي دي كاسيل في كأس فرنسا.

الإنجليزي أندي كول

في موسم 1994-1995، أسهم في أكبر فوز بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حين سحق مانشستر يونايتد نظيره إيبسويتش تاون (9-0) وسجل 5 أهداف كاملة.

الروسي أوليغ سالينكو

دخل التاريخ رغم مسيرة قصيرة مع المنتخب (10 مباريات فقط)، بعدما سجل 5 أهداف في شباك الكاميرون خلال مونديال 1994 بالولايات المتحدة، ليبقى الإنجاز فريدًا في تاريخ كأس العالم.

البلغاري ديميتار برباتوف

النجم السابق لمانشستر يونايتد، سجل 5 أهداف في الفوز الكبير على بلاكبورن (7-1) موسم 2010-2011، ليصبح ثاني لاعب من الشياطين الحمر يحقق الإنجاز.

الإنجليزي روبي فاولر

بصم على إنجاز تاريخي بقميص ليفربول وهو في الـ18 من عمره فقط، حين سجل 5 أهداف أمام فولهام (5-0) في كأس رابطة الأندية المحترفة موسم 1993-1994.