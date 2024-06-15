نيمار يعلق على مشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025

حرص البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، على التعليق على مشاركته المرتقبة مع "الزعيم" في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في أمريكا.

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت، الضوء على تبقي سنة واحدة فقط على انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بشكله جديد.

ومن المقرر أن تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وعلّق نيمار عبر تصريحات لموقع "فيفا" الرسمي: "إنه لشرف لي أن أشارك في تلك البطولة، وأفضل الأندية في العالم، وأفضل اللاعبين، سيكونون هناك".

وأضاف: "من الواضح أن هذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه الهلال وزملائي، التوقعات للبطولة كبيرة، ومتأكد من أننا سنكون مستعدين لإسعاد جماهيرنا".