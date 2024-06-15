نيمار يعلق على مشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025
حرص البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، على التعليق على مشاركته المرتقبة مع "الزعيم" في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في أمريكا.
وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت، الضوء على تبقي سنة واحدة فقط على انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بشكله جديد.
ومن المقرر أن تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.
وعلّق نيمار عبر تصريحات لموقع "فيفا" الرسمي: "إنه لشرف لي أن أشارك في تلك البطولة، وأفضل الأندية في العالم، وأفضل اللاعبين، سيكونون هناك".
وأضاف: "من الواضح أن هذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه الهلال وزملائي، التوقعات للبطولة كبيرة، ومتأكد من أننا سنكون مستعدين لإسعاد جماهيرنا".
فيما قال غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "إلى أعزائي جمهور كرة القدم من كل أنحاء العالم، بعد عام واحد فقط ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية".
وأردف: "استعدوا لأن أفضل بطولة عالمية للأندية على وشك البدء".
وأتم: "ستشاهدون ما لم تشاهدوه من قبل، وتختبرون ما لم تعيشوه من قبل، الأفضل من كل العالم وفي النهاية سيكون هناك بطل واحد حقيقي للعالم".
وضمن 29 فريقًا بشكل رسمي المشاركة في البطولة سواء عن طريق الفوز بالبطولات في قاراتهم أو التأهل عن طريق التصنيف.
والفرق التي تأهلت حتى الآن:
- الأهلي المصري (بطل أفريقيا 2021 و2023 و2024)
- الوداد المغربي (بطل أفريقيا 2022)
- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)
- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)
- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)
- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)
- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)
- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)
- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)
- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)
- باتشوكا المكسيكي (بطل كونكاكاف 2024)
- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)
- فلامنغو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)
- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)
- بايرن ميونخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- إنتر ميلان (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- بروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- أتلتيكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)
- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)
- سالزبورغ النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الأفريقي)
- صنداونز الجنوب أفريقي (عن طريق التصنيف الأفريقي)
- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)
- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)
أما المقاعد المتبقية:
- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024
- فريق ثانِ من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)
- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)