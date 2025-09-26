على طريقة كريستيانو رونالدو.. الفريان يلبس إنزاغي البشت العربي (فيديو)

في واقعة لافتة، كرر الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان تصرفه غير المعتاد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر عقب لقاء الهلال والأخدود في دوري روشن للمحترفين.

وتغلب الهلال على ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء أمس الخميس في الجولة الرابعة للدوري السعودي.

وكان الفريان قد أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي "البشت" وهو زي عربي شهير عقب لقاء فريقه ضد الرياض في الجولة الثالثة لدوري روشن.

وقدم الإعلامي السعودي الزي العربي الشهير إلى رونالدو كهدية فاخرة للنجم البرتغالي وهو ما نال تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكرر الفريان ما فعله مع رونالدو عقب لقاء الهلال ضد الأخدود بعدما انتظر المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للهلال أمام غرف الملابس وأهداه البشت العربي أيضاً.

وتحدث الفريان مع إنزاغي من أجل تقديم الزي العربي كهدية له على غرار ما فعله مع رونالدو، ووجه مدرب الهلال الشكر للإعلامي السعودي وارتدى البشت العربي.

وكان إنزاغي قد تولى قيادة الهلال في شهر يونيو الماضي عقب رحيله عن إنتر ميلان الإيطالي.