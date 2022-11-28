هل يعود كريم بنزيما للمشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022
بينما أكدت بعض وسائل الإعلام الإسبانية أن كريم بنزيما قد يعود للتدريبات مع ريال مدريد في الأيام المقبلة، فإن الفائز بالكرة الذهبية، بما أنه لا يزال رسميًا في قائمة الديوك بكأس العالم، فإنه يمكن أن يعود بشكل قانوني للعب المونديال وفقا لشبكة "RMCsport" الفرنسية.
وأكدت الشبكة أنه نظرًا لأن بنزيما لا يزال رسميًا في قائمة منتخب فرنسا لكأس العالم، فإنه سيكون قادرًا على العودة إلى المجموعة، وأشارت إلى أن مثل هذا القرار يعود للاتحاد الفرنسي لكرة القدم والمدرب ديديه ديشان.
ويوم الأحد، أوضح الفيفا بالفعل لشبكة "RMCsport" أنه سيعطي 26 ميدالية للاتحاد في حال التتويج بكأس العالم 2022، وهو ما يقابل عدد اللاعبين في قائمة ديدييه ديشان.
وتم استدعاء بنزيما لقائمة منتخب فرنسا لخوض كأس العالم لكنه غادر معسكر بطل مونديال 2018 بسبب الإصابة، غير أن المدرب ديديه ديشان رفض ضم بديل له.
وقالت "RMCsport" إنه حتى بدون اللعب فإن كريم بنزيما سيُعتبر متوجا بكأس العالم حال حفاظ منتخب بلاده على اللقب.
وتأهل منتخب فرنسا إلى دو الـ16 في كأس العالم بعد فوزه 4/1 على أستراليا ثم 2/1 على الدنمارك، وسيلعب منتخب فرنسا مع تونس في الجولة الثالثة يوم الأربعاء.
وسيلعب منتخب فرنسا في دور الـ16 مع أحد المتأهلين مع المجموعة الثالثة التي تضم بولندا والأرجنتين والسعودية والمكسيك.
وهذا يعني أنه يمكن أن تتجدد المواجهة بين فرنسا والأرجنتين في دور الـ16 علما أن منتخب فرنسا تغلب 4/3 على التانغو في دور الـ16 في مونديال 2018 في روسيا في طريقه إلى التتويج باللقب الثاني له في كأس العالم.