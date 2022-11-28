هل يعود كريم بنزيما للمشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

بينما أكدت بعض وسائل الإعلام الإسبانية أن كريم بنزيما قد يعود للتدريبات مع ريال مدريد في الأيام المقبلة، فإن الفائز بالكرة الذهبية، بما أنه لا يزال رسميًا في قائمة الديوك بكأس العالم، فإنه يمكن أن يعود بشكل قانوني للعب المونديال وفقا لشبكة "RMCsport" الفرنسية.

وأكدت الشبكة أنه نظرًا لأن بنزيما لا يزال رسميًا في قائمة منتخب فرنسا لكأس العالم، فإنه سيكون قادرًا على العودة إلى المجموعة، وأشارت إلى أن مثل هذا القرار يعود للاتحاد الفرنسي لكرة القدم والمدرب ديديه ديشان.