ريال مدريد يهزم إسبانيول ويواصل العلامة الكاملة في الدوري الإسباني (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزا جديدا في الدوري الإسباني على إسبانيول (2 ـ 0) وهو الخامس تواليا في 5 مباريات ليواصل سلسلة انتصاراته محققا العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

وبعد 4 أيام من قيادة الريال للفوز على أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشاركته في دوري أبطال أوروبا ( 2 ـ1)، عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي ليسجل من جديد هدفا في فوز الفريق الملكي بثنائية نظيفة على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وأحرز النجم البرازيلي إدير ميليتاو الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 22 بعد تصويبة صاروخية من خارج مناطق الجزاء هزت شباك الحارس ديمتروفيتش وأعلنت تقدم فريق المدرب تشابي ألونسو.

وواصل الفريق الملكي عرضه الرائع مستغلا الأداء اللافت لمبابي وميليتاو وفينيسيوس جونيور الذي كان قريبا من هز الشباك بالهدف الثاني في الدقيقة 39 قبل أن يسدد مبابي كرة اصطدمت بالشباك الجانبية.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في أن يضع بصمته على فوز الريال عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من هذا الشوط، ليتقدم لفريقه (2 ـ 0).

وكان مبابي وفينيسيوس قادرين على إضافة أهداف أخرى قبل أن يترك كلاهما مكانه في أواخر المباراة لكل من رودريغو وجود بيلينغهام، ليسجل الأخير عودته لأجواء المباريات بعد غياب طويل بسبب إصابة في الكتف.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في 5 مباريات في حين تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة.