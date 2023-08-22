تحرير مخالفة مرور ضد غوارديولا.. ورد فعل ساخر من المدرب الإسباني (فيديو)

وتأتي هذه اللحظة الكوميدية بعد أن شوهد غوارديولا وهو يمزح مع أحد مشجعي مانشستر سيتي خلال مباراتهم ضد نيوكاسل.

وحصل أحد مشجعي مانشستر سيتي على عرض مفاجئ من مدرب الفريق بيب غوارديولا لتولي المسؤولية بعدما رفض المدرب الإسباني إجراء تبديلات في فوز فريقه 1-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز سيتي بكأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء الماضي، على حساب إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح قبل أن يواجه نيوكاسل مساء السبت على ملعب الاتحاد.

ورغم ضيق وقت التعافي بين المباراتين، فإن غوارديولا لم يجرِ تغييرات على التشكيلة في فوز فريقه بسهولة 1-صفر على نيوكاسل.

وأبلغ غوارديولا شبكة (تي.ان.تي)، التي عرضت لقطات للواقعة، أن المشجع: "أخبرني أن أجري تبديلًا، فقلت تعال واجلس هنا وافعل ذلك. كان إيقاع المباراة جيدًا. لم أرَ أن اللاعبين متعبين جدًا. لم يكن سهلًا إجراء تغييرات، لذا لم أفعل ذلك".