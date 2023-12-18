النصر يتفاوض مع عبد الرزاق حمد الله لإغلاق "قضية التسجيلات"
كشفت تقارير صحفية عن وجود تحركات قوية من إدارة نادي النصر السعودي لإغلاق "قضية التسجيلات" مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم الفريق السابق، ومهاجم الاتحاد الحالي
وقالت صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن محامي حمد الله، وإدارة شركة نادي النصر، تواصلا لتسوية القضية الشهيرة، وإغلاقها نهائيا قبل صدور قرارات محكمة "كاس".
بداية القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر 2021، بعدما فسخ نادي النصر عقد اللاعب المغربي، ليشكو حمدالله "العالمي" لدوائر اللجان القضائية المحلية والدولية، وقد أصدر "فيفا" حكمًا بالإقرار بالرواتب المتأخرة للاعب، إضافة إلى إعادة المبالغ التي حُسمت منه أثناء فترة جائحة كورونا، ليقدم النصراويون في مايو الماضي بشكل رسمي، طلب استئناف إلى “كاس”، على قرارات “فيفا”، التي صدرت في 24 أكتوبر 2022، مُضمّنة طلبها بأهمية إدخال التسجيلات الصوتية على اللاعب التي توضح تفاوضه مع إدارة الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر، وهو ما لم يأخذ به “فيفا” في قراره أكتوبر الماضي.
وفي مارس من العام الماضي كشفت إدارة النصر أنها تقدمت بشكوى محلية مرفق بها تسجيلات منسوبة لحمد الله وحامد البلوي المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، زعم "العالمي" أنها تتعلق بتحريض للاعب على الانتقال للعميد، خلال سريان عقده مع النصر.
وبناء على تلك التسجيلات، قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم في أغسطس 2022، إيقاف حمد الله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.
كما أوقفت حامد البلوي 6 أشهر، مع غرامه 300 ألف ريال، وكذلك أوقفت مشعل السعيد، مدير فريق الاتحاد 3 أشهر، وحرمت نادي الاتحاد من فترة قيد واحدة، مع تغريمه 500 ألف ريال.