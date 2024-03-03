تصرف غريب من جماهير فالنسيا قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)

أقدم جمهور فالنسيا على تصرف غريب قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام ريال مدريد، مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا، تجمع بينهما ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب ميستايا، بقيادة الحكم خيسوس جيل مانزانو.

وقبل انطلاق اللقاء قامت الجماهير بإطلاق صافرات وصيحات الاستهجان عندما تم الإعلان عن أسماء فينيسيوس جونيور والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خلال إعلان التشكيلة.

وكان الأمر المستغرب هو إطلاق هذه الصيحات على المدرب الإيطالي أنشيلوتي، الذي لم يدخل مع الجماهير في أي أزمات سابقة.