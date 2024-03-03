تصرف غريب من جماهير فالنسيا قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)
أقدم جمهور فالنسيا على تصرف غريب قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام ريال مدريد، مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني.
مباراة ريال مدريد وفالنسيا، تجمع بينهما ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب ميستايا، بقيادة الحكم خيسوس جيل مانزانو.
وقبل انطلاق اللقاء قامت الجماهير بإطلاق صافرات وصيحات الاستهجان عندما تم الإعلان عن أسماء فينيسيوس جونيور والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خلال إعلان التشكيلة.
وكان الأمر المستغرب هو إطلاق هذه الصيحات على المدرب الإيطالي أنشيلوتي، الذي لم يدخل مع الجماهير في أي أزمات سابقة.
وحقق فالنسيا الفوز بهدف دون رد على ريال مدريد في 21 مايو الماضي بالجولة 35 من الليغا، في معقل "الخفافيش".
لكن الحدث الأبرز وقتها لم يكن فوز فالنسيا، وإنما الأزمة التي نشبت بين فينيسيوس جونيور وجماهير فريق فالنسيا.
تعرض فينيسيوس جونيور لإهانات وهتافات عنصرية من بعض مشجعي فالنسيا، وهو ما أدى إلى جدل كبير بشأن هوية المتورطين في الهجوم على مهاجم الريال.
وتسببت أحداث لقاء فالنسيا في تصريحات حادة من قبل فينيسيوس جونيور، الذي وصف البطولة المحلية بأنها تدعم العنصرية ولا تتخذ التدابير والعقوبات اللازمة لمكافحتها.
ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بينما يحل فالنسيا في المركز التاسع بامتلاكه 36 نقطة.